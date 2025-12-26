יום שישי, 26.12.2025 שעה 21:29
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
44%1645-162618מכבי ת"א14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

ציוני דרך מרשימים: מספרי הניצחון של מכבי ת"א

הקבוצה של קטש דרסה 87:112 את פרטיזן וניצחה אותה בחוץ במסגרת היורוליג לראשונה מאז 2010, תוך שהציגה את אחד הרבעים ההתקפיים הטובים ביותר העונה

|
רומן סורקין (IMAGO)
רומן סורקין (IMAGO)

מכבי תל אביב המשיכה הערב (שישי) את רצף הניצחונות שלה ורשה שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, מתוכם חמישה ברצף ביורוליג, עם הופעה התקפית יוצאת דופן מול פרטיזן בלגרד, שהסתיימה בניצחון חד צדדי 87:112 על הקבוצה הסרבית.

הצהובים צימקו את המאזן בין הקבוצות ביורוליג ל-10:9 לטובת הסרבים, כאשר הפעם הקודמת שבה הם ניצחו את פרטיזן הייתה ב-5 באוקטובר 2023, עם 81:96 בהיכל מנורה, במחזור האחרון שנערך שם לפני המלחמה. לעומת זאת, ניצחון חוץ ביורוליג על הסרבים לא היה למכבי מאז נובמבר 2010.

הרבע השלישי היה מופע התקפי צהוב אדיר והסתיים ב-16:34 לזכות מכבי. זה היה הרבע השני בטיבו של הקבוצה העונה מבחינה התקפית, אחרי הרבע השני מול ריאל מדריד שבו קלעה 40 נקודות. באופן חריג, באותו משחק עצמו רשמה מכבי גם את אחד הרבעים ההתקפיים הטובים ביותר שלה וגם את אחד הרבעים ההגנתיים החלשים ביותר (ספגה 31 נקודות הערב ברבע הראשון).

כמו כן, זה היה המשחק הפורה ביותר של מכבי תל אביב העונה ביורוליג. עד כה, השיא עמד על 103 ב-40 דקות מול הפועל תל אביב ו-107 נקודות מול מונאקו בהארכה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
