72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
44%1645-162618מכבי ת"א14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
33%1670-163118פאריס17
33%1604-145518פרטיזן בלגרד18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

לוני ווקר: שיחקנו בדרך ה'מכבית' וניצחנו

גארד הצהובים דיבר בסיום הניצחון הגדול על פרטיזן: "יש לנו הרבה כישרון". עודד קטש: "היו לנו רגעים קשים, השחקנים תמכו בי ואני מאוד מכבד את זה"

לוני ווקר צולף מרחוק (באדיבות המועדון)
לוני ווקר צולף מרחוק (באדיבות המועדון)

מכבי תל אביב לא ריחמה על פרטיזן בלגרד וסיימה עם ידה על העליונה אחרי 87:112 בלתי נשכח. החבורה של עודד קטש שלטה במשחק ונתנה תצוגת שיא, כשהמחצית השנייה הייתה לפרוטוקול בלבד. הצהובים רושמים כבר חמישה ניצחונות ברצף והם יכולים לפזול לעבר המקומות המובילים לפליי אין. 

לוני ווקר, שרשם משחק נהדר של 20 דקות ב-20 דקות, התראיין בסיום: “אני שמח מאוד, לא התחלתי טוב את המחצית הראשונה אבל הצלחתי להיכנס למשחק. יש לנו כאן הרבה כישרון, אנחנו נעולים באימונים וכולם עושים עבודה טובה. הדקות הראשונות היו חשובות. עשינו עבודה טובה הגנתית ושיחקנו בדרך ‘המכבית’ וניצחנו”.

רומן סורקין אמר: “הגבנו טוב ברבע הראשון. זה לא סוד שפרטיזן בתקופה רעה לאחרונה אז ידענו שאסור לתת להם הזדמנות כי הם קבוצה טובה. התחלנו לא טוב אבל ידענו להגיב טוב. הראינו הרבה אופי בטח במשחק חוץ באולם כזה קשה”.

רומן סורקין שומר על הכדור (IMAGO)רומן סורקין שומר על הכדור (IMAGO)

גם עודד קטש דיבר לאחר הניצחון הגדול: “אנחנו שיחקנו בדרך הנכונה, בהתקפה ברוב המשחק. ברבע הראשון לא היינו מוכנים הגנתית אבל הגבנו. השתפרנו מהרבע שני בהגנה. אהבתי את הגישה שלנו ואיך ששיחקנו ביחד. אני מאוד מרוצה מהתהליך, אבל אנחנו צריכים להיות טובים יותר”.

מאמן הצהובים דיבר גם במסע”ת לאחר ההתמודדות: “התחלנו את המשחק ממש רע. אולי לא היינו מוכנים לשינוי הסגנון של פרטיזן, היה לנו קשה ברבע הראשון. אחרי עשר דקות השתפרנו בהגנה, היינו יותר מרוכזים בהגנה ולקחנו שליטה במשחק. התקפית היינו טובים לאורך כל המשחק, וזה משהו מיוחד. אנחנו בתהליך, אנחנו מרגישים טוב יותר עכשיו. אנחנו יודעים מה צריך לעשות כדי להשיג ניצחונות כאלה. אני מאוד שמח עבור השחקנים”.

כשנשאל על תרומתו של איפה לונדברג אמר: “איפה מעולה עבורנו, אני מאוד מכבד את הגישה שלו. אני מאוד אוהב את מה שהוא מביא למגרש, וגם מחוץ למגרש. שהיה חר לנו מישהו עם ניסיון אירופאי, מבחינת כדורסל הוא גארד גדול שיכול לעזור לנו בשני צידי המגרש. הוא התאמה ממש טובה עבורנו וזה כבוד עבורי לאמן אותו.

עודד קטש (IMAGO)עודד קטש (IMAGO)

“היה לנו רגעים קשים השנה. הדבר היחידי שאני יכול להגיד זה שהשחקנים תמכו בי ואני מאוד מכבד את זה. אני מקווה שנגיע למקום טוב יותר, אנחנו מכוונים לשם. יש לנו דרך ארוכה להגיע לשם, אנחנו צריכים להשתפר. יש לנו קבוצה טובה של שחקנים שרוצים להשתפר וללמוד. היה חסר לנו קצת ניסיון אירופאי.

“בנינו קבוצה כמעט מ-0 וזה לוקח זמן. אנחנו יותר טובים עכשיו ואנחנו יודעים טוב יותר מה אנחנו רוצים מעצמנו. לוקח זמן לקבוצה לעשות את התהליך. היה לנו פציעות ושחקנים שהיו חסרים, אבל עכשיו הם חזרו וזה מאד עוזר לנו. גם חזרת המשחקים לישראל עזרו, אנחנו מאוד מתרגשים מזה כי מאוד התגעגענו לקהל שלנו”.

