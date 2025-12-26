יום שישי, 26.12.2025 שעה 20:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1492-136817פרטיזן בלגרד15
33%1541-146518אנדולו אפס16
33%1640-157718באסקוניה17
33%1670-163118פאריס18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

"קטסטרופה", "סיוט שלא זכור": בסרביה המומים

התקשורת הסרבית לא ריחמה על פרטיזן בעקבות התבוסה למכבי ת"א: "בלי רעיון, בלי שום תגובה", "קריסה מוחלטת", "צריך להיפרד מ-90% מהסגל ולבנות מחדש"

|
ג'יילן הורד שומר (IMAGO)
ג'יילן הורד שומר (IMAGO)

התקשורת בסרביה לא חיפשה הנחות אחרי התבוסה של פרטיזן בלגרד הערב (שישי) 112:87 מול מכבי תל אביב ביורוליג. מבחינת הסרבים, עצם הדרך שבה המשחק התנהל הספיקה כדי להגדיר את הערב כעוד שפל כואב בעונה שממשיכה להידרדר.

באתר הסרבי ‘מונדו’ תיארו את ההופעה של פרטיזן ככישלון מוחלט, תוך ביקורת חריפה על חוסר הרעיונות והאדישות על הפרקט: "שוב נקודות קלות למכבי, ופרטיזן בלי רעיון, בלי התלהבות ובלי שום תגובה". עוד הוסיפו כי "פרטיזן ממשיכה לקבל החלטות רעות בהתקפה", וסיכמו את הערב כ"משחק כואב לאוהדי פרטיזן", עם מילה אחת שחזרה שוב ושוב בכותרות: "קטסטרופה".

גם ב’טלגרף’ הסרבי לא חסכו במילים, והגדירו את מה שקרה כ"תבוסה היסטורית", תוך שימוש בביטוי "סיוט שלא זכור", והדגשה שמדובר באחד הערבים הקשים שנראו באולם הביתי של הקבוצה.

לוני ווקר מכדרר (באדיבות המועדון)לוני ווקר מכדרר (באדיבות המועדון)

ב’נובוסטי’ הלכו צעד נוסף קדימה והרחיבו את הביקורת מעבר למשחק עצמו, כשכתבו על "קריסה מוחלטת של המערכת השחורה לבנה", ביטוי שמכוון לא רק לשחקנים על המגרש אלא לכל המערכת המקצועית של המועדון.

ההפסד למכבי הגיע פחות משבועיים אחרי אחד הערבים הקשים בתולדות פרטיזן ביורוליג. ב-19 בדצמבר הובסה הקבוצה 109:68 מול ז'לגיריס קובנה, הפסד בהפרש של 41 נקודות, השני בגודלו אי פעם של הסרבים במסגרת המפעל. גם אז דובר על קריסה טוטלית, והמשחק מול מכבי רק חיזק את התחושה שמדובר במשבר עמוק.

לביקורת המקומית הצטרף גם כתב הכדורסל הספרדי סרחיו מרטינס, שתקף את מצבה של פרטיזן בחריפות. לדבריו, "המצב של פרטיזן בלתי נסבל. זה לא עניין של המאמן, לא ז'ליקו, לא פניארויה ואפילו לא פיל ג'קסון. זו לא בעיה שאפשר לפתור דרך דמות המאמן". מרטינס טען כי "המועדון צריך להיפרד מ-90% מהסגל ולבנות מחדש את הפרויקט עם סוג שונה לחלוטין של שחקנים", והוסיף: "זו לא קבוצה רצינית של יורוליג, וזה אבסורד, כי יש לה היסטוריה, מבנה וכסף כדי להיות כזו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
