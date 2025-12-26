"קטסטרופה", "סיוט שלא זכור": בסרביה המומים

התקשורת בסרביה לא חיפשה הנחות אחרי התבוסה של פרטיזן בלגרד הערב (שישי) 112:87 מול מכבי תל אביב ביורוליג. מבחינת הסרבים, עצם הדרך שבה המשחק התנהל הספיקה כדי להגדיר את הערב כעוד שפל כואב בעונה שממשיכה להידרדר.

באתר הסרבי ‘מונדו’ תיארו את ההופעה של פרטיזן ככישלון מוחלט, תוך ביקורת חריפה על חוסר הרעיונות והאדישות על הפרקט: "שוב נקודות קלות למכבי, ופרטיזן בלי רעיון, בלי התלהבות ובלי שום תגובה". עוד הוסיפו כי "פרטיזן ממשיכה לקבל החלטות רעות בהתקפה", וסיכמו את הערב כ"משחק כואב לאוהדי פרטיזן", עם מילה אחת שחזרה שוב ושוב בכותרות: "קטסטרופה".

גם ב’טלגרף’ הסרבי לא חסכו במילים, והגדירו את מה שקרה כ"תבוסה היסטורית", תוך שימוש בביטוי "סיוט שלא זכור", והדגשה שמדובר באחד הערבים הקשים שנראו באולם הביתי של הקבוצה.

לוני ווקר מכדרר (באדיבות המועדון)

ב’נובוסטי’ הלכו צעד נוסף קדימה והרחיבו את הביקורת מעבר למשחק עצמו, כשכתבו על "קריסה מוחלטת של המערכת השחורה לבנה", ביטוי שמכוון לא רק לשחקנים על המגרש אלא לכל המערכת המקצועית של המועדון.

ההפסד למכבי הגיע פחות משבועיים אחרי אחד הערבים הקשים בתולדות פרטיזן ביורוליג. ב-19 בדצמבר הובסה הקבוצה 109:68 מול ז'לגיריס קובנה, הפסד בהפרש של 41 נקודות, השני בגודלו אי פעם של הסרבים במסגרת המפעל. גם אז דובר על קריסה טוטלית, והמשחק מול מכבי רק חיזק את התחושה שמדובר במשבר עמוק.

לביקורת המקומית הצטרף גם כתב הכדורסל הספרדי סרחיו מרטינס, שתקף את מצבה של פרטיזן בחריפות. לדבריו, "המצב של פרטיזן בלתי נסבל. זה לא עניין של המאמן, לא ז'ליקו, לא פניארויה ואפילו לא פיל ג'קסון. זו לא בעיה שאפשר לפתור דרך דמות המאמן". מרטינס טען כי "המועדון צריך להיפרד מ-90% מהסגל ולבנות מחדש את הפרויקט עם סוג שונה לחלוטין של שחקנים", והוסיף: "זו לא קבוצה רצינית של יורוליג, וזה אבסורד, כי יש לה היסטוריה, מבנה וכסף כדי להיות כזו".