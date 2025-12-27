יום שבת, 27.12.2025 שעה 20:54
יום שבת, 27/12/2025, 20:30אצטדיון בראלגביע המדינה - סיבוב ח'
בית"ר ירושלים
דקה 24
1 1
שופט: אוראל גרינפלד
שער גיא חדידה (13)
עירוני טבריה
גיא קופיצ'ינסקי | 27/12/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
עדי יונה מכדרר (חג'אג' רחאל)
עדי יונה מכדרר (חג'אג' רחאל)

המשחק שנועל את סיבוב ח’ בגביע המדינה. בית”ר ירושלים הצפינה לנוף הגליל למפגש על טהרת ליגת העל מול עירוני טבריה. הקבוצה הלוהטת מהבירה רוצה להמשיך את המומנטום שלה גם במפעל המשני, כשמנגד המארחת מנסה לרשום עוד הפתעה.

החבורה של ברק יצחקי נמצאת בתקופה נפלאה. הירושלמים כבר לגמרי יכולים להצהיר שהם במרוץ האליפות, כשהניצחון הדרמטי על מכבי חיפה בסמי עופר צימק עבורם את הפער מב”ש בפסגה לשתי נקודות בלבד. הצהובים-שחורים לא הפסידו בכל ששת משחקיהם האחרונים והם רוצים להמשיך את הרצף הזה גם בגביע ולהצהיר שהם מכוונים העונה לכל התארים.

מן העבר השני, הצפוניים מגיעים אחרי שהם חוללו את ההפתעה הכי גדולה העונה בליגה, כשרשמו 0:3 ענק על המוליכה הפועל ב”ש במחזור האחרון. הקבוצה של אלירן חודדה עדיין נמצאת במאבקי התחתית, והם רוצים להמשיך ולהפתיע, הפעם מול הקבוצה מהמקום השני בטבלה.

שתי הקבוצות נפגשו בתחילת החודש בדיוק באותו אצטדיון. אז בית”ר ירושלים לא התקשתה וסיימה עם 0:5 קליל על הטבריינים. ירדן שועה כבש שלושער נהדר במחצית הראשונה, כשדור חוגי ועדי יונה הוסיפו שערים שקבעו את תוצאת המשחק.

מחצית ראשונה
  • '10
  • כרטיס צהוב
  • איילסון טבארש משך בחולצתו של דוד קלטינס וספג כרטיס צהוב ראשון במשחק
  • '4
  • החמצה
  • התקפה ראשונה לבית"ר ירושלים כשעדי יונה הגביה לרחבה. דור חוגי התרומם, הגיע ראשון לכדור ונגח אותו אל מרכז השער, עידו שרון היה ערני וקלט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את המפגש לדרך! בית"ר ירושלים תמשיך ביכולת הנפלאה בדרך לשלב הבא במפעל או שאחרי שהפתיעה את הפועל באר שבע, עירוני טבריה תקטול עוד קבוצה פייבוריטית?
קהל אוהדי בית&qout;ר ירושלים הצפין לגרין (חג'אג' רחאל)קהל אוהדי בית"ר ירושלים הצפין למשחק (חג'אג' רחאל)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



