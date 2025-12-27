הרכבים וציונים



עדי יונה מכדרר (חג'אג' רחאל) עדי יונה מכדרר (חג'אג' רחאל)

המשחק שנועל את סיבוב ח’ בגביע המדינה. בית”ר ירושלים הצפינה לנוף הגליל למפגש על טהרת ליגת העל מול עירוני טבריה. הקבוצה הלוהטת מהבירה רוצה להמשיך את המומנטום שלה גם במפעל המשני, כשמנגד המארחת מנסה לרשום עוד הפתעה.

החבורה של ברק יצחקי נמצאת בתקופה נפלאה. הירושלמים כבר לגמרי יכולים להצהיר שהם במרוץ האליפות, כשהניצחון הדרמטי על מכבי חיפה בסמי עופר צימק עבורם את הפער מב”ש בפסגה לשתי נקודות בלבד. הצהובים-שחורים לא הפסידו בכל ששת משחקיהם האחרונים והם רוצים להמשיך את הרצף הזה גם בגביע ולהצהיר שהם מכוונים העונה לכל התארים.

מן העבר השני, הצפוניים מגיעים אחרי שהם חוללו את ההפתעה הכי גדולה העונה בליגה, כשרשמו 0:3 ענק על המוליכה הפועל ב”ש במחזור האחרון. הקבוצה של אלירן חודדה עדיין נמצאת במאבקי התחתית, והם רוצים להמשיך ולהפתיע, הפעם מול הקבוצה מהמקום השני בטבלה.

שתי הקבוצות נפגשו בתחילת החודש בדיוק באותו אצטדיון. אז בית”ר ירושלים לא התקשתה וסיימה עם 0:5 קליל על הטבריינים. ירדן שועה כבש שלושער נהדר במחצית הראשונה, כשדור חוגי ועדי יונה הוסיפו שערים שקבעו את תוצאת המשחק.