שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה) שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב מנסה לצאת לדרך חדשה ולחזור לנצח כשהיא מארחת בשעה זו את הפועל חיפה בבלומפילד, במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה. שתי הקבוצות נאלצות לפגוש אחת את השנייה כבר בשלב מוקדם, ושתיהן יחפשו נחמה מהעונה המטלטלת שעוברת עליהן.

החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא מצליחה להתרומם בתקופה האחרונה, כשמתוך 17 משחקים בחודשיים וחצי האחרונים, הצהובים ניצחו רק שלושה, נתון מאוד מדאיג עבורם. מכבי ת”א סיימה ב-1:1 מאכזב מול מכבי נתניה במחזור הקודם בליגה, כשעלי קמארה ספג צהוב שני במחצית הראשונה והשאיר את הקבוצה בעשרה שחקנים, במה שגורם לו להיעדר גם מההתמודדות מול הפועל חיפה.

מהצד השני, הקבוצה של גל אראל הצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים בליגה, עם 0:2 על עירוני טבריה ו-0:1 מול הפועל ירושלים במחזור הקודם. היום האדומים מהכרמל יכולים לפזול לעבר הפלייאוף העליון, כשהם נמצאים במרחק 4 נקודות מיריבתם העירונית במקום השישי, וחמש נקודות ממכבי נתניה החמישית.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה, ממש לפני שלושה שבועות. באותו משחק מכבי ת”א יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 משערים של סייד אבו פרחי ודור פרץ, כשג’בון אסיט רק צימק. גם בהתמודדות הזו הצהובים נאלצו לשחק ב-10 שחקנים לאחר שעידו שחר ראה כרטיס אדום ישיר בדקה ה-54.