יום שבת, 27.12.2025 שעה 18:50
יום שבת, 27/12/2025, 17:30אצטדיון בלומפילד - 7,605 צופיםגביע המדינה - סיבוב ח'
הפועל חיפה
דקה 63
5 0
שופט: אביעד שילוח
שער הליו וארלה (11)
בישול בישול: דור פרץ
שער אושר דוידה (24)
שער סייד אבו פרחי (30)
בישול בישול: טייריס אסאנטה
פנדל עידו שחר (51)
מכבי ת"א
רז אמיר | 27/12/2025 17:30
הרכבים וציונים
 
 
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב מנסה לצאת לדרך חדשה ולחזור לנצח כשהיא מארחת בשעה זו את הפועל חיפה בבלומפילד, במסגרת סיבוב ח’ של גביע המדינה. שתי הקבוצות נאלצות לפגוש אחת את השנייה כבר בשלב מוקדם, ושתיהן יחפשו נחמה מהעונה המטלטלת שעוברת עליהן.

החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא מצליחה להתרומם בתקופה האחרונה, כשמתוך 17 משחקים בחודשיים וחצי האחרונים, הצהובים ניצחו רק שלושה, נתון מאוד מדאיג עבורם. מכבי ת”א סיימה ב-1:1 מאכזב מול מכבי נתניה במחזור הקודם בליגה, כשעלי קמארה ספג צהוב שני במחצית הראשונה והשאיר את הקבוצה בעשרה שחקנים, במה שגורם לו להיעדר גם מההתמודדות מול הפועל חיפה.

מהצד השני, הקבוצה של גל אראל הצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים בליגה, עם 0:2 על עירוני טבריה ו-0:1 מול הפועל ירושלים במחזור הקודם. היום האדומים מהכרמל יכולים לפזול לעבר הפלייאוף העליון, כשהם נמצאים במרחק 4 נקודות מיריבתם העירונית במקום השישי, וחמש נקודות ממכבי נתניה החמישית.

שתי הקבוצות כבר נפגשו העונה, ממש לפני שלושה שבועות. באותו משחק מכבי ת”א יצאה עם ידה על העליונה אחרי 1:2 משערים של סייד אבו פרחי ודור פרץ, כשג’בון אסיט רק צימק. גם בהתמודדות הזו הצהובים נאלצו לשחק ב-10 שחקנים לאחר שעידו שחר ראה כרטיס אדום ישיר בדקה ה-54.

מחצית שניה
  • '55
  • חילוף
  • אופק ביטון נכנס במקומו של יונתן פרבר
  • '55
  • חילוף
  • חילוף כפול של גל אראל: יצא דור מלול, נכנס ברונו רמירז
  • '51
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:4: עידו שחר ניגש לכדור העונשין מ-11 המטרים ולא התבלבל, בדרך לנעוץ את הרביעי של המארחת
  • '50
  • החלטת שופט
  • פנדל למכבי ת"א! ג'ורג' דיבה דרך על מדמון ברחבה, השופט הצביע על הנקודה הלבנה
איתי בן חמו מרחיק (רדאד ג'בארה)איתי בן חמו מרחיק (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם בהפועל חיפה: אניס פורת עיאש נכנס במקום אנדו
  • '46
  • חילוף
  • אלעד מדמון נכנס במקומו של אבו פרחי
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי ת"א עם החזרה מההפסקה: סיסוקו יצא, איתמר נוי נכנס
מחצית ראשונה
רוי רביבו (רדאד ג'בארה)רוי רביבו (רדאד ג'בארה)
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • רג'יס אנדו הוצהב אחרי גלישה מסוכנת לעבר רוי רביבו
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • איסט ביצע עבירה על וארלה וספג את הכרטיס הצהוב
ניב אנטמן מאוכזב (רדאד ג'בארה)ניב אנטמן מאוכזב (רדאד ג'בארה)
הברכות לסייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)הברכות לסייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)
  • '30
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:3: חגיגה צהובה. סייד אבו פרחי הקדים את בלמי היריבה למסירת רוחב מאגף ימין וגלגל בצורה נהדרת עם העקב לרשת של אנטמן
חגיגה במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)חגיגה במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
איסוף סיסוקו מחבק את אושר דוידה (רדאד ג'בארה)איסוף סיסוקו מחבק את אושר דוידה (רדאד ג'בארה)
  • '25
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:2: דור פרץ בעט וולה מאזור נקודת הפנדל אחרי הגבהה מצד שמאל, אנטמן הדף לא מספיק טוב ואושר דוידה עט על הריבאונד כדי להכפיל את היתרון הצהוב
רז שלמה מול ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)רז שלמה מול ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • סיסוקו תפס את יונתן פרבר רחוק מהשער של אופק מליקה וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במפגש
  • '17
  • החמצה
  • כמעט השני של וארלה. איסוף סיסוקו שלח מסירה נהדרת לתנועת העומק של הקיצוני, שבנגיעה מהאוויר פגע רק במשקוף
החיבוקים להליו וארלה (רדאד ג'בארה)החיבוקים להליו וארלה (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה חוגג (רדאד ג'בארה)הליו וארלה חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '10
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: בלגן ברחבת הפועל חיפה עזר לפרץ למצוא את הליו וארלה, שגילגל בדיוק לפינה הימנית של ניב אנטמן מתוך הרחבה
  • '8
  • אחר
  • גשם כבד מאוד בבלומפילד חסר הגג, אוהדי מכבי ת"א שרו בגנות ראש עיריית תל אביב רון חולדאי
דור פרץ בפעולה (רדאד ג'בארה)דור פרץ בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '5
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לצהובים. קרן של עידו שחר מצאה את דור פרץ לבד, האחרון נגח החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך
