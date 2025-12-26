90 דקות לחלאילי, 1:1 לסן ז'ילואז עם סרקל ברוז'

אחרי תקופה חיובית שכללה שערי בכורה בליגת האלופות ושער שסיים עבורו בצורת בליגה הבלגית, ענאן חלאילי חתם הערב (שישי) את שנת 2025 עם הופעה מלאה ב-1:1 של אוניון סן ז’ילואז בחוץ מול סרקל ברוז’.

שחקן הכנף שוב הוצב בעמדת הקיצוני הימני וראה את מתיאס רסמוסן מעלה את האורחת ליתרון בדקה ה-17, אך סרקל חזרה למשחק בדקה ה-43, כשגארי מגני דייק מהנקודה הלבנה.

במחצית השנייה אלופת בלגיה הגבירה קצב ולחצה בניסיון להכריע, אך לא הצליחה למצוא את הרשת גם לאחר שסרקל נותרה בעשרה שחקנים, בעקבות צהוב שני ואדום שספג המחליף איברהימה דיאבי בדקה ה-76.

בדקות הסיום נותרה גם אוניון בעשרה, לאחר שכריסטיאן בורג'ס הורחק בדקה ה-87. למרות איבוד שתי הנקודות, התיקו החזיר את סן ז’ילואז לפסגה, אולם יתרונה עומד כעת על נקודה אחת בלבד מעל קלאב ברוז’, שכבר שיחקה קודם לכן וניצחה 3:5 בגנק.

כעת תצא הליגה הבלגית לפגרת השנה החדשה. המשחק הבא של חלאילי ואוניון סן ז’ילואז יתקיים ב-14 בינואר, אז תפגוש הקבוצה את דנדר במסגרת הגביע. שלושה ימים לאחר מכן תשוב לפעילות ליגה כשתארח את מכלן במחזור ה-21.