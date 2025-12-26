מכבי אשדוד בכדורעף נשים נותרה מושלמת

הסיבוב הראשון של ליגת אתנה בכדורעף לנשים הסתיים היום (שישי): מכבי אשדוד המשיכה את הרצף המושלם שלה ללא הפסד מפתיחת העונה, מכבי חדרה הוסיפה ניצחון שמיני ברציפות ונשארת צמודה למקום הראשון, ובשרון נרשם דרבי מרתק בין כפר סבא לרעננה. מכבי SVA רחובות חגגה ניצחון חשוב מול חיפה שמקרב אותה לצמרת, בעוד מ.ס עיילבון ניצחה בדרבי המגזר את נצרת, והיא רחוקה שתי נקודות בלבד מהמקום הרביעי.

מכבי SVA רחובות - מכבי חיפה 1:3 (23:25, 27:25, 12:25, 18:25)

ניצחון יפה היום לרחובות במשחק מרתק. אחרי שרחובות ניצחה בקושי במערכה הראשונה, חיפה החזירה בניצחון בשובר שוויון במערכה השנייה. עם זאת, מפה ועד לסיום המשחק רחובות שלטה, וניצחה את שתי המערכות הנותרות בדרך לניצחון במשחק כולו.

מכבי רחובות מול מכבי חיפה בכדורעף נשים (אלי פאר)

הצטיינו ברחובות: שבצ'וק עם 21 נקודות ופרננדס עם 20 נקודות.

הצטיינו במכבי חיפה: סוארס עם 17 נקודות ווטינגטון עם 15 נקודות.

מאמן רחובות ישראל אשר: "אנחנו יוצאים לפגרה מרוצים אחרי נצחון מול קבוצה מאוד עקשנית שלא ויתרה. אנחנו שמחים על הניצחון ועל סיבוב ראשון מוצלח, עם הפנים קדימה לסיבוב השני".

מכבי בנות נצרת – מ.ס עיילבון 3:0 (25:12, 25:13, 25:18)

עיילבון ניצחה בדרבי המגזר, במשחק שנערך ביום שני, לאחר ששלטה בכל שלוש המערכות. בעקבות הניצחון, עיילבון נמצאת רק 2 נקודות מהמקום הרביעי שם נמצאת רחובות. נצרת שיחקה בהרכב טלאים, ללא המגישה הזרה וללא עוד שתי שחקניות הרכב. בתוך המערכה השלישית שחלקים ניכרים ממנה היו צמודים, נפצעה הקפטנית נדין מטר זייתון, ומכאן המשימה הייתה כבר בלתי אפשרית.

מאמן עיילבון סאהר סמעאן: "יצאנו לחג עם הרגשה טובה, ניצחון חשוב להמשך הדרך. נתנו משחק טוב והבנות באו מפוקסות יודעות חשיבות המשחק להמשך הדרך עשינו את זה בצורה משכנעת ובטקטיקת משחק טובה".

הצטיינו בעיילבון: דה סילבה עם 19 נקודות ודה סאוזה עם 13 נקודות

הצטיינו בבנות נצרת: וארגס עם 10 נקודות ואישקאווה עם 9 נקודות.

מ.כ מכבי רעננה- הפועל כפר סבא 3:0 (25:20, 25:23, 27:25)

משחק מרתק באולם פעמונים ברעננה בדרבי השרון אשר נערך אף הוא ביום שני. רעננה נתנה פייט אדיר לכפר סבא בכל שלוש המערכות, כשהיא גוררת את המשחק לשובר שוויון במערכה השלישית. אבל בסופו של הערב, כפר סבא יכולה לרשום לעצמה ניצחון נוסף שמשאיר אותה חזק בתמונת הצמרת, כאשר היא במקום השלישי בטבלה, רק 3 נקודות אחרי המוליכה אשדוד.

מכבי חדרה - מ.ס רמת אביב 0:3 (17:25, 14:25, 20:25)

חדרה ממשיכה ברצף החיובי עם שמונה ניצחונות רצופים, תוך שליטה בשלוש המערכות מול רמת אביב שנועלת את הטבלה. המארחת נמצאת במקום השני, נקודה בלבד אחרי המוליכה מכבי אשדוד.

הפועל עירוני קריית אתא - מכבי אשדוד 3:0 (25:6, 25:11, 25:14)

ניצחון קל לאשדוד שממשיכה את הרצף שלה, כשהיא ללא הפסד מפתיחת העונה. הקבוצה מעיר הנמל הדרומית שומרת על מקומה בפסגה אחרי המשחק הנהדר שלה מול הצפוניות.