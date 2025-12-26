סלאח כבש, מצרים ניצחה 0:1 את דרום אפריקה

לאחר יום המנוחה, אליפות אפריקה חוזרת בכל הכוח עם ארבעה משחקים מסקרנים על אדמת מרוקו. נבחרת אנגולה סיימה ב-1:1 עם זימבבואה בהתמודדות שפתחה את יום המשחקים, מצרים העפילה לשמינית הגמר אחרי שגברה 0:1 על דרום אפריקה. זמביה ומרוקו יעלו בהמשך אל הדשא.

אנגולה – זימבבואה 1:1

שתי הנבחרות אומנם הצליחו להשיג נקודות ראשונות באליפות אחרי הפסד במשחק הראשון, אך התיקו הזה מסך את שתיהן ושם אותם במצב בעייתי בכל מה שקשור להעפלה לשלב שמינית הגמר. השער הראשון במשחק נפל בדקה ה-24 כשגלסון דאלה העלה את אנגולה ליתרון. זימבבואה הצליחה להשוות ל-1:1 בתוספת הזמן של המחצית הראשונה משער של נולדג’ מוסונה., שגם קבע את תוצאת המשחק. אקס מכבי תל אביב, פליסיו מילסון, עלה כמחליף בדקה ה-80 אך לא הצליח להשיג הכרעה.

מצרים – דרום אפריקה 0:1

הפרעונים הם הנבחרת הראשונה שמבטיחה את השתתפותה בשמינית הגמר של אליפות אפריקה. מוחמד סלאח הבקיע את השער היחידי במשחק לאחר שדייק מהנקודה הלבנה בדקה ה-45. המשחק לא הלך קל עבור המצרים, וכשתי דקות לאחר שעלו ליתרון הם נותרו בעשרה שחקנים, לאחר שמוחמד הני קיבל כרטיס צהוב שני והורחק. המקרה אף גרם לתגרה בין שתי הנבחרות אך היא פוזרה במהרה. החבורה של חוסאן חסן הצליחה לעמוד בגבורה מול דרום אפריקה גם בחיסרון מספרי, ולבסוף היא השיגה את 3 הנקודות שביססו אותה במקום הראשון בבית.