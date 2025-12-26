"צריכים ניצחון אחד שיעזור לנו להידבק מחדש"

מכבי תל אביב תארח מחר (שבת, 17:30) את הפועל חיפה בסיבוב ח' של גביע המדינה ותנסה למצוא ניצחון ראשון מאז הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו בליגת העל, אז הצהובים יצאו עם 1:2 ב-10 שחקנים מול הקבוצה של גל אראל. ב-16 המשחקים האחרונים בכל המסגרות (לא כולל הדרבי בו הוענק ניצחון טכני), לקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' יש שלושה ניצחונות בלבד וברור ששום תוצאה מלבד ניצחון לא תתקבל בהבנה.

כ-10,000 אוהדים רכשו כרטיסים לקראת המשחק בבלומפילד ובמכבי ת"א ציינו כי בעונה שעברה במשחק מול מכבי בני ריינה, בו הודחו, ובשלב מתקדם יותר של המפעל, הגיעו רק 11,460 אלף אוהדים לבלומפילד, כך שהם לא ציפו שבתקופה הזו, עם כל מה שקורה, יגיעו יותר. עדיין, התחושה היא שחלק נכבד מהקהל איבד אמון בקבוצה ולראייה תהיה זו הפעם השנייה בפרק זמן קצר מאוד שכ-50% ממי שיכולים להגיע למשחק לא עושים זאת.

בכל הנוגע לצד המקצועי, לאזטיץ' יחסר את מוחמד עלי קמארה, שהורחק במשחק האחרון מול מכבי נתניה. כריסטיאן בליץ' עבר עוד שבוע של אימונים עם הקבוצה ואמור הפעם להיות בסגל של הסרבי. המאמן מתלבט בנוגע לשני הרכבים שונים שתרגל וניכר שהוא שוקל היטב מה לעשות. מצד אחד, עוד הפסד יכול להיות באמת מכת מוות לעונה הזו של מכבי ת"א, מצד שני, ביום שלישי יש משחק ליגה מול עירוני טבריה ובשבת הבאה מול הפועל ירושלים, כך שבכל מקרה הוא יצטרך לבצע רוטציות בין המשחקים והשאלה איך וכמה לעשות.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

בעקבות הלבטים הגדולים והתרגולים השונים, בקבוצה לא ממש ידעו להעריך באיזה הרכב יעלה לאזטיץ', אבל דבר אחד ברור מאוד לכולם בקבוצה: "אנחנו בתקופה שבה צריך ניצחון אחד כדי שהכל ידבק לנו, בלי פאנצ'רים מוזרים, בלי לקבל שני שערים תוך שלוש דקות במצב הראשון של הקבוצה היריבה, בלי לקבל אדום לא קשור לעולם, פשוט משחק כדורגל נקי, קשוח, צמוד, שאנחנו מצליחים לנצח ולחבר מחדש את הביטחון של כולם".