יום שישי, 26.12.2025 שעה 16:45
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"לא רלוונטי כמה חסרים, רלוונטי כמה אתה מחויב"

שי ברדה דיבר לאחר הניצחון הדרמטי של ק"ש בגביע על הפועל רמת גן: "אנחנו צריכים להתחזק ואנחנו יודעים את זה". גידי קאניוק: "היה להם עזרה מהשופט"

שי ברדה (ראובן שוורץ)
שי ברדה (ראובן שוורץ)

עירוני קריית שמונה כמעט והסתבכה בסיבוב ח’ בגביע, אחרי שכבר הייתה בפיגור כפול מול הפועל רמת גן מהליגה הלאומית. עם זאת, שלושה שערים במחצית השנייה השלימו את המהפך וקבעו 2:3 לצפוניים בסיום, והחבורה של שי ברדה תמשיך לשלב שמינית הגמר. 

שי ברדה דיבר לאחר הניצחון הדרמטי: “אני חושב שפתחנו את המשחק כהמשך ישיר להפועל פ”ת. לא רלוונטי כמה שחקנים חסרים, רלוונטי מה אתה נותן וכמה אתה מחויב, לא משנה מי משחק. במחצית הראשונה זה לא היה, הם עשו את ה-0:2 בדקות טובות שלנו.

“אנחנו צריכים להתחזק ואנחנו יודעים את זה. קורה לנו הרבה פעמים שאחרי הפסד אחד אנחנו מצליחים לייצב את השורות. אנחנו מגיעים ביום שלישי למשחק סופר חשוב למועדון”.

שחקני הפועל קריית שמונה (שחר גרוס)שחקני הפועל קריית שמונה (שחר גרוס)

גידי קאניוק גם התראיין בסיום: “לא זוכר שום מצב לפני הגול הראשון שלהם, בטח לא משמעותי. הם שלטו יותר במחצית שנייה אבל זה הגיוני, בטח שאתה מוביל 0:2. אתה לא יכול לחלק מתנות כמו שעשינו, היה להם עזרה מהשופט”.

