תמונת העולות לשלב הבא בגביע: 4 מקומות נותרו

סיבוב ח’ של גביע המדינה נמשך היום (שישי) עם שבעה משחקים נוספים, ובהמשך לתוצאות שנרשמו אתמול מתחילה להתגבש תמונת שלב שמינית הגמר, כשכבר 12 קבוצות הבטיחו את מקומן בשלב הבא.

מהליגה הבכירה עלו לשלב הבא הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, עירוני קריית שמונה, בני ריינה והפועל ירושלים. אליהן הצטרפו מהליגה הלאומית מכבי יפו, בני יהודה, הפועל רעננה, מ.ס כפר קאסם, הפועל כפר סבא ומכבי הרצליה.

התוצאות המלאות:

הפועל רעננה – מכבי עירוני קריית גת 3:3 (8:9 בפנדלים)

בני סכנין – מכבי יפו 2:0

הפועל פ"ת – הפועל עירוני כרמיאל 1:2

בני יהודה – מכבי אתא ביאליק 1:2

הפועל ת"א – מ.ס אשדוד 0:3

מכבי בני ריינה – הפועל כפר שלם 0:1

מ.ס כפר קאסם – מ.כ. ירמיהו חולון 1:3

מ.ס דימונה – הפועל כפ"ס 3:1

הפועל ירושלים – הפועל א.א. פאחם 0:2

בני יפו אורתודוקסים – מכבי נתניה 6:0

המשחקים שעדיין נותרו מחר: מכבי אחי נצרת מול מכבי חיפה (15:00), מכבי תל אביב מול הפועל חיפה (17:30), הפועל באר שבע מול מ.כ שדרות (20:00) ועירוני טבריה מול בית"ר ירושלים (20:30)

הסנסציה היחידה עד כה נרשמה בבלומפילד, שם מכבי יפו מהלאומית הצליחה להדיח את בני סכנין מליגת העל. הגרלת השלב הבא תיערך ביום ראשון בשעה 11:00 ותועבר בשידור חי באתר.