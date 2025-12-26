יום שישי, 26.12.2025 שעה 16:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

תמונת העולות לשלב הבא בגביע: 4 מקומות נותרו

6 קבוצות מליגת העל, 6 מהלאומית ועוד ארבעה מקומות שנותרו בשלב הבא: כך נראית תמונת שמינית הגמר. ההגרלה תיערך מחר ב-11:00 ותועבר בשידור חי באתר

|
גביע המדינה (שחר גרוס)
גביע המדינה (שחר גרוס)

סיבוב ח’ של גביע המדינה נמשך היום (שישי) עם שבעה משחקים נוספים, ובהמשך לתוצאות שנרשמו אתמול מתחילה להתגבש תמונת שלב שמינית הגמר, כשכבר 12 קבוצות הבטיחו את מקומן בשלב הבא.

מהליגה הבכירה עלו לשלב הבא הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, עירוני קריית שמונה, בני ריינה והפועל ירושלים. אליהן הצטרפו מהליגה הלאומית מכבי יפו, בני יהודה, הפועל רעננה, מ.ס כפר קאסם, הפועל כפר סבא ומכבי הרצליה.

התוצאות המלאות: 

הפועל רעננה – מכבי עירוני קריית גת 3:3 (8:9 בפנדלים)
בני סכנין – מכבי יפו 2:0
הפועל פ"ת  – הפועל עירוני כרמיאל 1:2
בני יהודה – מכבי אתא ביאליק 1:2
הפועל ת"א – מ.ס אשדוד 0:3
מכבי בני ריינה – הפועל כפר שלם 0:1
מ.ס כפר קאסם – מ.כ. ירמיהו חולון 1:3
מ.ס דימונה – הפועל כפ"ס 3:1
הפועל ירושלים – הפועל א.א. פאחם 0:2
בני יפו אורתודוקסים – מכבי נתניה 6:0

המשחקים שעדיין נותרו מחר: מכבי אחי נצרת מול מכבי חיפה (15:00), מכבי תל אביב מול הפועל חיפה (17:30), הפועל באר שבע מול מ.כ שדרות (20:00) ועירוני טבריה מול בית"ר ירושלים (20:30)

הסנסציה היחידה עד כה נרשמה בבלומפילד, שם מכבי יפו מהלאומית הצליחה להדיח את בני סכנין מליגת העל. הגרלת השלב הבא תיערך ביום ראשון בשעה 11:00 ותועבר בשידור חי באתר.

