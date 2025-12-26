"ניצחון שייתן ביטחון, בשלישי משחק העונה שלנו"

בני ריינה גברה על הפועל כפר שלם 0:1 בסיבוב ח' של הגביע באצטדיון בראל, במשחק רווי מצבים מצוינים לשתי הקבוצות, שיכול היה גם להסתיים אחרת.

מאמן המנצחת, אדהם האדיה, לא הסכים עם הטענה שהיה משחק שקול ואמר: "לדעתי היינו טובים יותר והיו לנו המון הזדמנויות לנצח את המשחק מבלי להיות במתח בסיום. הגענו למצבים מצוינים והחמצנו גם ביתרון. אבל בגביע מה שחשוב זה לעבור שלב. ראינו אתמול איך סכנין הודחה והיום קרית שמונה מתקשה בינתיים והיה לנו חשוב לעבור, גם בשביל הביטחון להמשך הליגה ובמיוחד לקראת יום שלישי, שזה משחק העונה שלנו מול קרית שמונה".

האדיה נשאל האם הגביע לא מפריע לו כרגע, שקבוצתו במצב קשה כל כך במאבקי הירידה וענה: "המשחק הזה יכול לתת בטחון לשחקנים להמשך הדרך. בגביע תמיד יש סנסציות. מבחינתי אני לא מזלזל באף אחד ובשום משחק ולכן עלינו בהרכב החזק ביותר שהיה לנו".

שחקני בני ריינה מאושרים (חג'אג' רחאל)

מאמן כפר שלם, ירון הוכנבוים, היה מאוכזב: “אכזבה גדולה. שלטנו במשחק והגענו להמון מצבים. היינו טובים יותר, למרות שעלינו בחצי הרכב ואיבדנו גם את ממאטה במחצית הראשונה. הגענו למצבים של מאה אחוז והחמצנו. ספגנו ממצב נייח וזה יטופל. נעבוד גם על זה ונמשיך קדימה".

ירון הוכנבוים (חג'אג' רחאל)

הוכנבוים נשאל על המשך הדרך בליגה וענה: "יש לנו קבוצה טובה עם שחקנים מנוסים. בשבועות האחרונים הפסקתי עם הלחץ הגבוה וניסיתי דברים אחרים וזה פחות הצליח לנו. היום חזרנו ללחוץ גבוה וזה נראה טוב יותר וזה מה שאקח להמשך בליגה. נבוא לכל משחק כדי לעשות את הדברים כמה שיותר טוב ואני מקווה שמכאן ננצח כמה שיותר ונתקדם בטבלה".