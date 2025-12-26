יום שישי, 26.12.2025 שעה 16:26
אוראל קמחי ומעיין לרון אלופי ישראל בטניס

אליפות הארץ, שהתקיימה השבוע בירושלים, סיפקה לנו את הזוכים בנשים ובגברים. איתמר טפירו ואיל שיוביץ, ואופיר ושחר מנהרדט ניצחו בטורניר הזוגות

אלופי ישראל בטניס לשנת 2025 (עידו טביב, איגוד הטניס)
אלופי ישראל בטניס לשנת 2025 (עידו טביב, איגוד הטניס)

אליפות ישראל וילסון 2025 ננעלה היום (שישי) במרכז הטניס והחינוך ירושלים לאחר שבוע של טניס איכותי, מאבקים מרתקים ורמה מקצועית גבוהה. בתחרות השתתפו מיטב השחקניות והשחקנים בישראל.

בגמר טורניר היחידים לנשים זכתה מעיין לרון לאחר ניצחון 3:6 4:6 על אופיר מנהרדט. בטורניר היחידים לגברים הוכתר אוראל קמחי כאלוף ישראל לשנת 2025, אחרי שגבר 1:6 2:6 על עמית ולס.

אוראל קמחי (עידו טביב, איגוד הטניס)אוראל קמחי (עידו טביב, איגוד הטניס)
מעיין לרון (עידו טביב, איגוד הטניס)מעיין לרון (עידו טביב, איגוד הטניס)

גם טורניר הזוגות שוחק והסתיים אמש (חמישי), כשאלופי הזוגות לגברים הם איתמר טפירו ואיל שיוביץ, לאחר שניצחו בגמר את גור טרכטנברג ואסף פרידלר בתוצאה 6:3, 4:6, 8:10. בנשים, אופיר ושחר מנהרדט ניצחו בגמר את הילה ושירה בוהדנה בתוצאה 3:6, 4:6.

