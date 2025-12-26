יום שישי, 26.12.2025 שעה 15:25
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

כנעאן עשוי לפתוח, שינויים רבים בהרכב באר שבע

דיופ, ונטורה, קאנגווה ופרץ ייעדרו מול שדרות בגביע, קוז'וק יערוך לא מעט שינויים כשכנעאן עשוי לפתוח לראשונה, וגם אלמוג ותורג'מן מועמדים ל-11

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אחרי ההפסד הכואב לעירוני טבריה בליגה, הפועל באר שבע רוצה להתאושש ולהתמקד בשמירה על תואר גביע המדינה. מחזיקת הגביע תארח מחר (שבת, 20:00) בטרנר את מוליכת מחוז דרום ב’ בליגה ב’, בתקווה לחזור לנצח ולהחזיר קצת ביטחון.

האורחת צפויה להגיע עם כ-1,500 אוהדים, בהם לא מעט ילדים ושחקנים צעירים משדרות, שיגיעו לחוויה מיוחדת באצטדיון טרנר. התרגשות גדולה קיימת בשדרות, שתגיע גם עם לא מעט שחקנים שגדלו במחלקת הנוער של הפועל באר שבע וקפטן מכבי פתח תקווה לשעבר, תומר לוי, שזכה להניף גביע לפני שנתיים על חשבון האדומים.

בבאר שבע יחסרו מספר שחקנים. ג’יבריל דיופ מורחק, לוקאס ונטורה לא ישחק בגלל צהוב חמישי, קינגס קאנגווה נמצא באליפות אפריקה ואליאל פרץ חולה ולא התאמן.

לאור החיסורים, צפויים לא מעט שינויים בהרכב. אופיר מרציאנו אמור לפתוח בשער, מיגל ויטור צפוי לחזור להרכב וחמודי כנעאן מועמד לפתוח לראשונה העונה. גם רועי לוי, אילון אלמוג, אלון תורג’מן וזאהי אחמד בתמונה ועשויים לפתוח.

