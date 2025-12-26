ניצחון 9 העונה: הפועל העמק גברה על נס ציונה

המחזור ה-11 בליגת ווינר סל נפתח היום (שישי) עם משחק בין הפועל העמק לעירוני נס ציונה, בו הצפוניים ניצחו 83:88 ועלו למאזן חיובי של 2:9. הכתומים לעומת זאת, הגדילו את מאזנם השלילי עם הפסד מספר שמונה העונה.

הרבע הראשון וגם השני הסתיים בהובלה של המארחת מגן נר, אך ההפרש היה יחסית צמוד במחצית ונטה רק בחמש נקודות לטובת העמק. ברבע השלישי, החלה הבריחה של שרון אברהמי וחניכיו עד לניצחון השלישי ברצף מאז ההפסד להפועל תל אביב.

קיילר אדוארדס הוביל את העמק עם 22 נקודות, אלייז'ה צ'יילדס בלט אחריו עם 16 נקודות. בצד המפסיד, ג’קסון רואו קיבל 33 דקות על הפרקט בהופעת הבכורה שלו בכתום וסיים עם 13 נקודות, דזי רודריגז קלע 20 נקודות.