"סרטון 'השופט שגה' לא יספיק הפעם לאיגוד"

מ.ס אשדוד הודחה אתמול (חמישי) מגביע המדינה בסיבוב ח’ אחרי הפסד 3:0 להפועל תל אביב. הדרומיים לא היו מרוצים מהשיפוט והוציאו היום הודעה בה המועדון טוען כי האדומים הפעילו לחץ על איגוד השופטים בשבועות האחרונים וזה “השתלם להם בגדול”.

ההודעה המלאה של מ.ס אשדוד: “’מה יעזרו לו הדיבורים עם השופט?’ - זו טענה שכל חובב כדורגל מכיר - אמש בבלומפילד קיבלנו הוכחה שהדיבורים אכן עוזרים.

הדקה ה-59 על השעון, 0:0 על לוח התוצאות, השופט שורק לעבירה, לא שולף כרטיס, מסמן עם הספריי את מיקום הכדור ואפילו לא מסתכל לעבר השחקן שלנו בזמן שהשדר כבר מכריז "הוא לא יקבל על זה צהוב"”.

רועי גורדנה עם השופט (רדאד ג'בארה)

“לפתע, הקשר של הפועל ת"א ניגש לשופט, זורק כמה מילים, מפעיל קצת לחץ ודורש צהוב שני לעאמר. מה השופט עושה במקום לבקש מאלטמן להתרחק ממנו? משנה את ההחלטה ומוציא צהוב שני ואדום הזוי לשחקן שלנו!

טעויות שיפוט קורות, ואם הכרטיס היה יוצא מיד אכן היה אפשר לקרוא לזה טעות. אבל כאן כולם כבר מבינים - הלחץ שהפעילה הפועל ת"א על איגוד השופטים בשבועות האחרונים השתלם בגדול.

נבהיר כי אנחנו לא בורחים מהמציאות ומקבלים את הביקורות על כך שהקבוצה בתקופה לא טובה, אבל יש רגעים שלא יכולים לעבור לסדר היום וזה אחד מהם. סרטון "השופט שגה" מטעם איגוד השופטים לא יספיק הפעם. השאלה האמיתית היא האם תהיה התייחסות לעצם שינוי ההחלטה בעקבות הלחץ שהפעיל השחקן של הפועל ת"א על השופט? או שבמקרה הזה גם לאיגוד לא נותרו מילים?”.