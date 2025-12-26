יום שישי, 26.12.2025 שעה 14:29
כדורגל ישראלי

יגיע בקיץ: דניאל וורקו קרוב לחתימה בבית"ר י-ם

חשיפת ONE: הירושלמים ישלמו להפועל ר"ג דמי השבחה על הקשר הצעיר שיהפוך לשחקן חופשי, במועדון מהבירה אישרו: "נותרו פרטים אחרונים ולא משמעותיים"

|
דניאל וורקו (חגי מיכאלי)
דניאל וורקו (חגי מיכאלי)

דניאל וורקו קרוב לחתימה בבית”ר ירושלים. כפי שנחשף ב-ONE, הירושלמים עקבו אחרי השחקן והחלו שיחות איתו בחודש האחרון ועכשיו הדברים הפכו לממשיים ונראה שוורקו יחתום לשלוש שנים ויצטרף בקיץ לירושלים. 

בית”ר תשלם להפועל רמת גן דמי השבחה עבור השחקן בן ה-21, שהופך בקיץ הקרוב לשחקן חופשי. וורקו גדל בר"ג וזו העונה הרביעית שלו במועדון. הוא גילה שיפור גדול מאוד בשנה האחרונה ונראה שהוא בשל לעשות את הקפיצה לליגת העל.

כזכור באחד ממשחקי הבית של הפועל ר"ג (הפסד 3:2 לכפר קאסם), הבעלים של בית"ר, ברק אברמוב, נכח ביציע כדי לעקוב אחרי וורקו. גם המנהל המקצועי, אלמוג כהן, סימן את הקשר, כפי שהוא נוהג לעשות עם שחקנים צעירים.

דניאל וורקו (חגי מיכאלי)דניאל וורקו (חגי מיכאלי)

וורקו הוא עוד שחקן צעיר שבית”ר מצרפת אחרי ההצלחה עם ירין לוי וזיו בן שימול. אלמוג כהן המנהל המקצועי רואה בו פוטנציאל גם מקצועית וגם כשחקן שיימכר בעתיד לחו”ל. 

וורקו יהיה חלק מהסגל בעונה הבאה של בית”ר, סגל שישנה את פניו והוא חלק מההתחדשות הצפויה של הצהובים שחורים ל-2026/27. בבית”ר אישרו את הידיעה: “נותרו פרטים אחרונים, אין דברים משמעותיים והשחקן אמור להצטרף בקיץ”.

