"ריאל שוקלת לדרוש מבארסה פיצוי של מיליונים"

הימים שבהם חוויות ופרויקטים משותפים הובילו להשערות על שיתוף פעולה בין ריאל מדריד לברצלונה חלפו מזמן. נכון שברצלונה נכנסה לתקופת בחירות, אך במסדרונות הברנבאו מאשרים את מה שאמר פלורנטינו פרס לגבי פרשת נגריירה באספת החברים: "נלך עם זה עד הסוף".

כעת הדברים מקבלים ביטוי מעשי, ומסמנים את סופה הסופי של ההבנה שבין שני המועדונים, שתמיד הוגדרו טוב יותר דרך עימות מאשר דרך אותה נינוחות מדומה מהשנים האחרונות. עד כדי כך שריאל מדריד אינה מתכוונת להסתפק בהליך המשפטי הקיים, אלא ללכת רחוק יותר.

האסטרטגיה שלה כוללת דרישה לפיצויים בסכומים של מיליונים מברצלונה, בגין ההשלכות של התשלומים לנגריירה. הענישה הספורטיבית מוסדרת על פי סעיף 4.1 בתקנון אופ"א. יש כבר מועדונים שמתחילים להרגיש שעשו מעט מדי מול מה שכבר הוכח.

פלורנטינו פרס וז'ואן לאפורטה (IMAGO)

רכישות של אלוורה, דוחות על משחקים וטורנירים שעדיין לא התקיימו, קופסאות מלאות בדוחות לכאורה שהוצגו אך מעולם לא הגיעו למאמנים, כפי שהעידו המעורבים בפני הפרקליטות, סתירות בעדויות של בכירי ברצלונה בבית המשפט לגבי ידיעתו של סגן יו"ר ועדת השופטים דאז, וברקע, היעד של 8.4 מיליון האירו ששילמה ברצלונה לחברות הקשורות לאנריקס נגריירה.

נוכח הראיות לתשלומים, השאלה שנותרה פתוחה היא האם התקיימה שחיתות ספורטיבית בין השנים 2001 ל-2018. בפועל, ריאל מדריד נראית כגורם היחיד שמעוניין לברר אם חלק מהנסיבות שנצפו באותן שנים אכן משמעותן כפי שחלק טוענים ואחרים מכחישים: קניית השפעה.

לפני חודשים אחדים הצליחה ריאל מדריד להביא להארכת החקירה בפרשה עד 1 במרץ. זה היה הצעד הראשון בדרך להוכיח שהמועדון מעולם לא הפנה גב למה שאלכסנדר צ'פרין הגדיר כ"דבר החמור ביותר שראיתי בכדורגל". בעוד שלה ליגה וההתאחדות הספרדית כמעט ואינן מופיעות בעדויות עדים, עורכי הדין של ריאל מדריד יצאו להתקפה, וחזרו על טענה שהופכת לברורה יותר ויותר: זהות הכדורגל הספרדי והטוהר התחרותי שלו עברו מניפולציה, והליגה זויפה באמצעות החלטות בלתי מובנות.

ז'ואן לאפורטה ופלורנטינו פרס (רויטרס)

בבוקר 24 בדצמבר, יום לפני ערב חג המולד וחג המולד עצמו, נחשף כי ריאל מדריד הגישה בקשה משפטית, עם דדליין של 10 ימים, לקבלת דוחות ביקורת, בדיקות נאותות וחשבוניות, במטרה לבחון את ההתנהלות הפיננסית של ברצלונה בין השנים 2010 ל-2021, וכן תקציבים מהשנים 2010 עד 2018 הכוללים תשלומים לחברות דסניל 95, נילדה, סוקרקאם, בסט נורטון, טרספ ורדאמנטו, כולן חברות המעורבות בפרשת השחיתות. בסך הכל ביקשה ריאל מדריד 625 מסמכים כדי לקבוע מה עלה בגורל הכסף ומה היה יעדו הסופי.

חקירתו של לאפורטה

לפני שבועות אחדים, השאלות שהפנו עורכי הדין לז'ואן לאפורטה במהלך הופעתו בבית המשפט החלו לאשר את מה שרמזו לאחרונה גם תמונות שלו עם צ'פרין ונאסר אל חלאיפי, או קרבתו לחאבייר טבאס.

לאפורטה וטבאס (צילום מסך)

השלב הבא היה בקשת הדוחות והמסמכים, אך זה לא יהיה האחרון. ריאל מדריד וברצלונה, או פלורנטינו פרס וז'ואן לאפורטה, חוזרים למצבם הטבעי, לראות ביריבה הגדולה אויב. בהנהלת ריאל מדריד המתינו לרגע הזה, והוא הגיע, גם אם החקירה צפויה להימשך מעבר ל-1 במרץ.