כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
3010-1716רומא4
2915-2116יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2311-1716לאציו8
2218-2016אטאלנטה9
2120-2116ססואולו10
2118-1816קרמונזה11
2127-1716אודינזה12
2026-1616טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1523-1716קליארי15
1418-1015פארמה16
1424-1616גנואה17
1222-1315ורונה18
1122-1216פיזה19
927-1716פיורנטינה20

הדרישות של יילדיז, שהשהה את שיחותיו עם יובה

ב’גאזטה’ טוענים שהמשא ומתן בין הגברת הזקנה לשחקן על חידוש החוזה תקוע כבר שבועות. הטורקי דורש להתקדם ברמת השכר ומבקש הבטחות לגבי הפרויקט

|
קנאן יילדיז (IMAGO)
קנאן יילדיז (IMAGO)

יובנטוס נמצאת בנקודת זמן קריטית בכל הנוגע לעתידו של קנאן יילדיז, הכוכב הצעיר מטורקיה שהפך לאחד הכישרונות המבטיחים ביותר במועדון. לפי ‘גאזטה’, המגעים להארכת חוזהו תקועים כבר שבועות, משום שלמרות שמערכת היחסים בין הצדדים נותרה טובה וללא מתחים גלויים, טרם הושג סיכום על תנאים שיספקו גם את השחקן וגם את המועדון.

יילדיז, שמגשים כיום חלום ולובש את החולצה מספר 10 של יובנטוס, מספר היסטורי המזוהה עם אלסנדרו דל פיירו האגדי, חתם לפני כשנה וחצי על חוזה גישור בשווי 1.7 מיליון אירו, סכום הנמצא בתחתית מדרג השכר של הקבוצה. מאז הוא התקדם והפך לשחקן מרכזי בסגל, וכעת הוא דורש יחס ותגמול בהתאם למעמדו החדש. ההצעה של יובנטוס, שנעה בין 4 ל-5 מיליון אירו בתוספת בונוסים על יעדים אישיים וקבוצתיים, עדיין נמוכה בעיני יילדיז וסביבתו, שמקווים להתקרב לרמות השכר הגבוהות ביותר במועדון.

עם זאת, המכשול המרכזי בדרך לחוזה חדש אינו רק כלכלי. יילדיז דורש בהירות בנוגע לפרויקט המקצועי של יובנטוס. הוא מבקש ערבויות לכך שהקבוצה תהיה תחרותית ותוכל להיאבק על תארים בזירה המקומית והאירופית, ושמעמדו יהיה מרכזי בתוך הפרויקט הזה. המגעים התקררו במיוחד לאחר פיטוריו של המאמן איגור טודור ואי הוודאות סביב ההעפלה לליגת האלופות בעונה הבאה.

קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)

בהנהלת יובנטוס שואפים להבטיח את עתידו של השחקן באמצעות חוזה משופר והארכת משך ההתקשרות, מה שיסייע לאזן את ההשפעה הכלכלית בטווח הקצר ובמקביל לשמור עליו בטורינו. למרות שיילדיז מרגיש טוב בעיר ומחויב למועדון, הקיפאון במשא ומתן הדליק נורות אזהרה בשוק שבו המועדונים הגדולים באירופה עוקבים מקרוב.

ביובנטוס סבורים שקיים סיכון ממשי שקבוצות אחרות, בעיקר מהליגות האנגלית או הספרדית, ינסו לנצל את ההפוגה בשיחות אם לא תהיה התקדמות ברורה עד האביב, אז מתוכנן חידוש המגעים.

כך, עתידו של יילדיז ביובנטוס תלוי בשני גורמים מרכזיים: שכר ומעמד גבוהים יותר שישקפו את חשיבותו הנוכחית, ובעיקר חזון מקצועי ברור ושאפתני מצד המועדון, שישכנע אותו כי הוא יכול להגשים את שאיפותיו במסגרת הפרויקט של הביאנקונרי.

