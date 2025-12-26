יום שישי, 26.12.2025 שעה 15:58
מרקוס סנסי הביע נכונות להצטרף לבארסה בחורף

בלם בורנמות' נמצא ברשימות של הקטלונים ומעוניין להגיע, אך אלופת ספרד לא רוצה לשלם ומעדיפה השאלה או להמתין לקיץ כשהוא מסיים חוזה ולצרפו בחינם

|
מרקוס סנסי (IMAGO)
מרקוס סנסי (IMAGO)

הבלם הארגנטינאי מרקוס סנסי נמצא ברשימות של ברצלונה, כך לפי העיתונאי פבריציו רומאנו. חוזהו בבורנמות’ מסתיים בסיום העונה, וגם יובנטוס הביעה בו עניין. מדובר בבלם שמאלי בן 28, שיכול לעזוב כבר בחלון ההעברות של ינואר אם תשולם תמורה כספית. הוא אחד השחקנים שברצלונה עוקבת אחריהם.

סנסי, שחקן נבחרת ארגנטינה, הוא שחקן הרכב קבוע בבורנמות’ לאחר ארבע עונות בפרמייר ליג. לפני כן הצליח מאוד בפיינורד ההולנדית, והפך לאחד הבלמים השמאליים היציבים והמבוקשים בשוק.

השחקן הארגנטינאי יהיה מוכן לעזוב כבר כעת אם ברצלונה תפנה אליו, אך במועדון הקטלוני אינם מעוניינים לשלם על שחקן שבעוד חצי שנה יוכלו להחתים ללא תמורה. בברצלונה מעדיפים להביא בלם בהשאלה או לבצע החתמה בעלות נמוכה בלבד לחודשים האחרונים של העונה.

מרקוס סנסי וארלינג הולאנד (IMAGO)מרקוס סנסי וארלינג הולאנד (IMAGO)

סנסי הבהיר כי אינו מתכוון לחדש את חוזהו בבורנמות’, ולכן גם המועדון האנגלי מעוניין להפיק רווח כלשהו ממכירתו. ברצלונה פועלת לצרף בלם, ובשבוע הבא צפויה פגישה בין דקו להאנזי פליק כדי להגדיר את המועמד המתאים ביותר.

הרעיון של ברצלונה הוא להסדיר את ההכרה בפציעה ארוכת הטווח של אנדראס כריסטנסן לפני סוף השנה, כדי שניתן יהיה להשתמש ב-80 אחוז משכרו עד תום העונה, ובמקביל לנתח את מצב השוק.

מרקוס סנסי (IMAGO)מרקוס סנסי (IMAGO)

“לא יבוצע רכש רק לשם רכש. סנסי עשוי להיות הזדמנות בשוק, אך ברשימה נמצאים גם בלמים נוספים כמו ניית’ן אקה ממנצ’סטר סיטי, שעשוי לצאת בהשאלה. דקו אף ביצע פניות לגבי שני שחקנים צעירים שעשויים להגיע בהשאלה עם אופציית רכישה”, ניתחו בספרד.

