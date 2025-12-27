קומו קטנה עליו? היעדים האפשריים של פברגאס

ג’אן פיירו גספריני סבור שהכדורגל של קומו מבוסס על יותר מדי מסירות, במיוחד אחורה לשוער. עם זאת, אם יש נוסחה שראויה לאישור על סמך התוצאות שהיא משיגה, זו של ססק פברגאס בהחלט ראויה להתייחסות רצינית. הקטלוני קודם ב-2024 לאימון הקבוצה הראשונה של קומו, ובעונתו הראשונה סיים במקום ה-10, הוביל את המועדון לדירוג הגבוה בתולדותיו ולשיא נקודות בסרייה א’. העונה החדשה נפתחה אפילו טוב יותר, עם קומו בצמרת הגבוהה, מטרידה את הגדולות, מסיימת בתיקו מול יובנטוס ומשיגה 0:0 גם נגד נאפולי.

בקיצור, קומו של ססק היא אף פעם לא יריבה קלה, והניהול של מירוואן סווארסו משלב משאבים כלכליים משמעותיים לצד היעדר לחץ מיידי להצלחה בין-לאומית. הכוונה היא לבנות מודל בריא, מעין אי של שלווה שבו, שבוע אחר שבוע, מתכנסים כוכבים גדולים מעולם הבידור, מאיטליה ועד ארצות הברית. פברגאס הבין זאת לפני כולם, גם משום שלקח חלק פעיל בבניית הפרויקט, וזו הסיבה המרכזית שבגללה קיבל ודחה הצעות שונות בקיץ האחרון.

“כאן בקומו יש יותר יציבות וסבלנות מאשר במועדונים אחרים. זה מאפשר לקבל החלטות בזהירות רבה יותר ונותן יותר זמן לנתח דברים”, אמר המאמן לאחרונה. באזור האגמים הוא יכול ללטש את פילוסופיית הכדורגל שלו, לבנות מההגנה ולשמור תמיד על יתרון מספרי. הכוונות הללו מקבלות חיזוק משחקנים כמו ניקו פאס, מרטין בטורינה, מאקסימו פרונה, חאקובו ראמון ואחרים, שיוצרים מופע מהנה באמת על כר הדשא.

שחקני קומו (IMAGO)

אין זה מפתיע, אם כן, שהשילוב הזה של נוסחה, כישרון וסבלנות מושך תשומת לב. ססק פברגאס הוא כיום אחד המאמנים המחוזרים והמוערכים ביותר, ולכן אצטדיון סיניגאליה מושך לא רק שחקנים ושחקניות מעולם הבידור, אלא גם נציגי מועדונים.

אם אינטר פנתה למאמן הספרדי לפני שבחרה בכריסטיאן קיבו לספסל, אפשר לצפות שתור חדש ייווצר בעוד כמה חודשים. גם רומא ובאייר לברקוזן ניסו, הגרמנים לאחר עזיבתו של צ’אבי אלונסו. טבעי שהשאיפות של ססק יגדלו עם הזמן, וייתכן שממדיה הנוכחיים של קומו יהיו קטנים מדי עבורו.

הבעלים הפרגמטי היה ישיר לפני זמן מה: “ביקשתי ממנו להתחיל לחשוב מי יכול להחליף אותו יום אחד. לא כי אני רוצה שיעזוב, אלא כדי שנהיה מוכנים אם יקרה משהו בלתי צפוי. אנחנו מקווים שהרגע הזה לא יגיע בקרוב, אבל אם כן, נהיה מוכנים”. קל להאמין שרוחות הקיץ הבא מבשרות שינויים. יש שכבר רומזים שהוא עשוי לעלות על מטוס למנצ’סטר אם פפ גווארדיולה יתפטר, ויש גם מי שמוכנים להישבע שברצלונה היא היעד האמיתי שלו. בקיצור, יש ודאות אחת בלבד: הוא זה שיבחר.