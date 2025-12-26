"כרגע בית"ר אפילו טובה וקטלנית יותר מב"ש"

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 20:30) את בית''ר ירושלים במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה, כאשר לקבוצה של אלירן חודדה ישנם זיכרונות לא טובים, הן מבית"ר, ממנה ספגה תבוסה 5:0 לפני פחות מחודש בליגה, והן מהשלב הזה בגביע, בו הודחה אשתקד אחרי הפסד 2:0 להפועל ת''א, שאז הייתה כמובן בליגה הלאומית.

עם זאת, בטבריה שאבו ביטחון מהניצחון הגדול בשבת שעברה, 0:3 על מוליכת הטבלה הפועל באר שבע והיכולת שהציגה הקבוצה, אך במועדון יודעים: "זה ממש לא אומר כלום על המשחק מול בית”ר. אלה שתי קבוצות שונות ובכל מקרה בנקודת הזמן הזאת בית''ר אפילו טובה יותר וקטלנית יותר".

מהמשחק ייעדרו מוחמד אוסמן, שנמצא עם נבחרת ניגריה באליפות אפריקה, סטניסלב בילנקי, שעדיין מתאמן בנפרד מהקבוצה ומחלים מהשבר ברגלו ונהוראי חן, הפצוע בידו. הארון שפסו, שמתח את שריר הירך האחורי במפגש הקודם מול בית''ר, חזר לאימונים מלאים ויהיה בסגל. גיא חדידה חוזר לאחר שנעדר מול באר שבע עקב מחלה ואמור לפתוח. פיטר מייקל גם אמור לפתוח במקום איתמר שבירו. מעבר לזה ההרכב צפוי להיות אותו ההרכב שפתח מול באר שבע.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

אלירן חודדה התייחס ליריבה: "קודם כל, זה משחק גביע, שקצת מוציא אותנו מהרוטינה של הליגה. בית''ר יריבה סופר איכותית, כרגע בכושר הטוב בארץ. פערי האיכות ברורים ונצטרך לצמצם את הפערים במגרש ובמטרה ברורה לנסות להעפיל שלב”. יונתן טפר התייחס לאווירה שהייתה לאחר המשחק מול באר שבע: "היה לנו בהחלט משחק טוב, אבל הצוות הוריד אותנו מהר מאוד לקרקע".

טפר התייחס גם ליריבה ואמר: "אין צורך להרחיב ביותר מדי מילים על בית''ר. יודעים שזאת קבוצה סופר איכותית, אבל הצוות המקצועי הכין אותנו מצויין למשחק ואנחנו נבוא לטרוף את הדשא ולעבור שלב, כי זה הדבר הכי חשוב בגביע ".

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, אונדריי באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל (יונתן טפר), דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, דניאל גולאני ופיטר מייקל.