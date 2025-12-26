יום שישי, 26.12.2025 שעה 14:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"כרגע בית"ר אפילו טובה וקטלנית יותר מב"ש"

על אף ה-0:3 מול המוליכה, בטבריה דרוכים לקראת בית"ר בגביע מחר ב-20:30: "שתי קבוצות שונות". חודדה: "כרגע היא הטובה בארץ". וגם: ההרכב המשוער

|
שחקני טבריה בטירוף (חג'אג' רחאל)
שחקני טבריה בטירוף (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 20:30) את בית''ר ירושלים במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה, כאשר לקבוצה של אלירן חודדה ישנם זיכרונות לא טובים, הן מבית"ר, ממנה ספגה תבוסה 5:0 לפני פחות מחודש בליגה, והן מהשלב הזה בגביע, בו הודחה אשתקד אחרי הפסד 2:0 להפועל ת''א, שאז הייתה כמובן בליגה הלאומית. 

עם זאת, בטבריה שאבו ביטחון מהניצחון הגדול בשבת שעברה, 0:3 על מוליכת הטבלה הפועל באר שבע והיכולת שהציגה הקבוצה, אך במועדון יודעים: "זה ממש לא אומר כלום על המשחק מול בית”ר. אלה שתי קבוצות שונות ובכל מקרה בנקודת הזמן הזאת בית''ר אפילו טובה יותר וקטלנית יותר". 

מהמשחק ייעדרו מוחמד אוסמן, שנמצא עם נבחרת ניגריה באליפות אפריקה, סטניסלב בילנקי, שעדיין מתאמן בנפרד מהקבוצה ומחלים מהשבר ברגלו ונהוראי חן, הפצוע בידו. הארון שפסו, שמתח את שריר הירך האחורי במפגש הקודם מול בית''ר, חזר לאימונים מלאים ויהיה בסגל.  גיא חדידה חוזר לאחר שנעדר מול באר שבע עקב מחלה ואמור לפתוח. פיטר מייקל גם אמור לפתוח במקום איתמר שבירו. מעבר לזה ההרכב צפוי להיות אותו ההרכב שפתח מול באר שבע. 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

אלירן חודדה התייחס ליריבה: "קודם כל, זה משחק גביע, שקצת מוציא אותנו מהרוטינה של הליגה. בית''ר יריבה סופר איכותית, כרגע בכושר הטוב בארץ. פערי האיכות ברורים ונצטרך לצמצם את הפערים במגרש ובמטרה ברורה לנסות להעפיל שלב”. יונתן טפר התייחס לאווירה שהייתה לאחר המשחק מול באר שבע: "היה לנו בהחלט משחק טוב, אבל הצוות הוריד אותנו מהר מאוד לקרקע". 

טפר התייחס גם ליריבה ואמר: "אין צורך להרחיב ביותר מדי מילים על בית''ר. יודעים שזאת קבוצה סופר איכותית, אבל הצוות המקצועי הכין אותנו מצויין למשחק ואנחנו נבוא לטרוף את הדשא ולעבור שלב, כי זה הדבר הכי חשוב בגביע ". 

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, אונדריי באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל (יונתן טפר), דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, דניאל גולאני ופיטר מייקל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */