יום שישי, 26.12.2025 שעה 13:16
כדורגל ישראלי

סופית: ירדן שועה מחוץ לסגל בית"ר לטבריה

כוכב הירושלמים עדיין חולה ולא ייקח חלק במשחק הגביע מחר (20:30): "הכי חשוב שיהיה כשיר להפועל ת"א". יונה חזר להתאמן, ברק יצחקי הזהיר משאננות

|
ירדן שועה (אורן בן חקון)
ירדן שועה (אורן בן חקון)

סופית, ירדן שועה מחוץ לסגל של בית”ר ירושלים למשחק הגביע מחר (שבת, 20:30) מול עירוני טבריה במסגרת סיבוב ח’. שועה עדיין חולה וסובל מדלקת ריאות, הוא לא התאמן עם הקבוצה מאז הניצחון על מכבי חיפה. 

“ירדן חולה, המשמעות ברורה לגבי מחר למשחק מול טבריה, הכי חשוב שיהיה כשיר למשחק מול הפועל תל אביב בשבוע הבא” אמרו בירושלים על כוכב הקבוצה שיחסר לברק יצחקי נגד הצפוניים.

מי שיחזור לסגל הוא עדי יונה שחזר להתאמן עם הקבוצה. המאמן ברק יצחקי לא נותן לדיבורים על כך שטבריה תעלה בהרכב משני בגלל המשחקים בליגה שחשובים לה להשפיע, ומתריע בפני השחקנים לא להגיע שאננים למשחק מחר. 

“גביע זה חמישה משחקים, אסור להיות שאננים ואסור לזלזל באף קבוצה במפעל הזה”, סיכמו במועדון מהבירה לקראת ההתמודדות מול החבורה של אלירן חודדה.

