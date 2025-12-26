מ.ס קרית ים ניצחה במשחק העונה בנערים א'

ביום שלישי האחרון אירח המגרש הסינטטי בקרית ים את משחק העונה של מחוז צפון בשנתון נערים א' - משחק בין שתי קבוצות עם מאזן מושלם, מ.ס קרית ים וקבוצת "צו פיוס" של בית"ר עירוני נהריה - שזכתה בעונה שעברה באליפות מחוז מפרץ עם למעלה מתשעים אחוזי הצלחה. קרית ים השיגה מאזן מושלם בתשעה משחקים, נהריה עשתה זאת בשמונה משחקים. על כר הדשא הקבוצה המארחת גילתה עליונות וזכתה בניצחון משכנע, שפותח פער של שש נקודות ומשחק עודף על פני יריבתה, וכן פער של שמונה נקודות ומשחק עודף ממ.כ גליל גולן.

כבר בדקה הרביעית הכשלה ברחבת נהריה שלחה את קרית ים לנקודה הלבנה, אך השוער, לירן גורש (2010), יליד 2010, בנו של שוער העבר, דודו גורש, הצליח להדוף את בעיטת הפנדל. בדקה ה-10 קרית ים מצאה את הרשת, זאת לאחר שמורי שריקי דחק כדור לרשת מטווח אפס והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1.

בדקה ה-41 לחץ גבוה שביצע נהריה הוביל לחטיפת כדור, מסירה של אלעד אסולין לעברו של מורי שריקי, שהמשיך בנגיעה מהרחבה לרשת. צמד שערים למורי שריקי, שבשער הליגה ה-14 שלו קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:2 לזכות מ.ס קרית ים.

גם במחצית השניה נכבשו שני שערים: בדקה ה-72 חטיפת כדור של קפטן קרית ים ומלך שערי הקבוצה, ליאב אוחיון, שמסר מסירה חכמה ליאן פסנקו, שבעט מהרחבה לרשת והעלה את קרית ים ליתרון 0:3.

בדקה ה-88 יציאה מהירה להתקפת מעבר של קרית ים, שוב פעם מסירה חכמה של ליאב אוחיון לעברו יאן פסנקו הובילה להבקעת שער, הפעם פסנקו סיים מצב של אחד על אחד מול לירון גורש עם בעיטה לרשת, צמד שערים ליאן פסנקו, שבשערו ה-17 העונה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:4 עוצמתי למ.ס קרית ים.

שלומי מלכה, מאמן קרית ים, סיכם את המשחק: “מהשנייה הראשונה היינו דומיננטים יותר. אחרי החמצת הפנדל שלנו לא הלכנו אחורה, שלטנו במשחק. הייתה לנו תוכנית משחק והתכוננו למשחק בצורה מצוינת, נעלנו את נהריה בצורה מושלמת, כך שהיא כמעט ולא סיכנה את השער. פשוט ידענו בדיוק באיזו דרך נייצר את הגולים שלנו - וכך היה. אני אישית גם גאה בשחקנים שלי”.

שלומי מלכה שבע רצון מהתנהלותה של קבוצתו עד כה, והוא מסמן מטרות להמשך: “נבנה פה בקרית ים משהו חדש וטוב - ויש את התמיכה של כל הצוות המקצועי, בראשות המנהל מקצועי - קיקו כהן והיו”ר יוסי מלול, שנותנים לנו את כל הכלים להצליח ובעזרת השם, שנחזיר להם על המגרש בתצוגות טובות כאלה וגם בעליית ליגה בסוף השנה. כמובן שהיכולת הזאת צריכים להמשיך ולהשתפר כי מחכים לנו עוד משחקים לא קלים בהמשך והדרך לעלות ליגה עוד ארוכה ואנחנו מסתכלים ממשחק למשחק. המטרה שלנו היא להישאר צנועים, להמשיך לעבוד קשה וליצור המשכיות”.