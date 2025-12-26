דקה 30: בני יפו אורתודוקסים - מכבי נתניה 1:0

הגביע זה המקום שבו מותר לחלום הכי גבוה שיש, שבו אפשר ליום אחד להיות על פסגת הכדורגל במדינה שלך, וגם אם לא, אז לפחות אפשר ליהנות. שתי נציגות יש מליגה ב’ בסיבוב ח’ ואחת מהן משחקת בשעה זו, כשמ.ס יפו אורתודוקסים מארחים בשכונת התקווה את מכבי נתניה.

היהלומים מגיעים בשיאה של עונה נהדרת ורוצים גם ללכת עד הסוף בגביע, כאשר לא מעט פעמים בעשור האחרון הם הגיעו עד לשלבים המאוחרים רק כדי להפסיד. יוסי אבוקסיס והשחקנים שלו אחרי 1:1 בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, על אף שהיריבה שיחקה עם עשרה שחקנים בכל המחצית השנייה.

מהצד השני הקבוצה שחולמת. המועדון מליגה ב’ דרום א’ ניצח במחזור האחרון עם 0:3 על הכח מכבי עמידר רמת גן, ובסך הכל הוא במקום התשיעי אחרי 13 מחזורים. בסיבוב ז’ יפו אורתודוקסים גברה 0:1 על מ.כ ירושלים כדי להעפיל למפגש נגד מכבי נתניה.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט גל לייבוביץ’ שרק! המשחק בשכונת התקווה יצא לדרך.

דקה 2: כבר הזדמנות ראשונה לאורחת. גלעד בן צור טעה ועוז בילו נותר באחד על אחד, אבל איברהים ג’רם בהצלה גדולה מנע גול מוקדם.

עוז בילו באחד על אחד (חגי מיכאלי)

ווילסון האריס עולה גבוה (חגי מיכאלי)

דקה 15: איום של הקבוצה מליגה ב’. המארחת זכתה בקרן והלכה על קצרה, ג’ורג’ אמסיס הרים ולאונרדו אמסיס נגח לבדו ברחבת ה-5, אך מחוץ למסגרת של תומר צרפתי.

דקה 16, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: הסכר נפרץ. טבארש פרץ בצד ימין, עבר שני שחקנים ושלח רוחב חזק לרחבה, ווילסון האריס הוריד עם העקב לעוז בילו והכוכב בנגיעה מצא את הרשת מקרוב.

הריברטון טבארש דוהר (חגי מיכאלי)

עוז בילו מאושר (חגי מיכאלי)

עוז בילו רץ לחגוג (חגי מיכאלי)

חיבוקים אצל מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

ווילסון האריס מחבק את עוז בילו (חגי מיכאלי)

שחקני מ.ס בני יפו אורתודוקסים מאוכזבים (חגי מיכאלי)

הרכב מ.ס בני יפו אורתודוקסים: איברהים ג’רם, אמיר עבוד, דוד טובול, גלעד בן צור, סאמח מוסא, אחמד אבו נאדי, משה סולימנוב, ירין עובדיה, ג’ורג’ אמסיס, פריד זתוניה ולאונרדו אמסיס.

הרכב מכבי נתניה: תומר צרפתי, הריברטו טבארש, איתי בן שבת, כארם ג’אבר, יובל שדה, לי און מזרחי, מאור לוי, גונטי דיומנדה, עוז בילו, עמרי שמיר ו-ווילסון האריס.