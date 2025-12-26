יום שישי, 26.12.2025 שעה 13:12
כדורגל עולמי

"אם ויניסיוס לא מאושר בריאל מדריד, נקנה אותו"

העיירה הספרדית הקטנה לה בנייסה זכתה ב-468 מיליון אירו בלוטו, סכום שאפשר לקבוצת הכדורגל המקומית לחלום בגדול: "אנחנו צריכים להחתים את אמבפה"

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

העיירה הקטנה לה בנייסה שנמצאת בחבל קסטיליה ולאון בספרד ומונה 13 אלף תושבים, גרפה לכיסה סכום של כ-468 מיליון אירו, זאת בזכות הלוטו הספרדי “אל גורדו”. במקום כבר חוגגים חג מולד שמח במיוחד ומרשים לעצמם לחלום, גם על פיתוח קבוצת הכדורגל שלהם.

לפני מספר חודשים נפגעה העיירה בעקבות שרפות ענק שגרמו לנזקים כבדים באזור, ומאז התקשתה להשתקם. כעת, עם הסכום הלא מבוטל שהכניסה, היא זוכה לדחיפה כלכלית משמעותית. חלק גדול מהזכייה בלוטו מיוחס למועדון הכדורגל המקומי, המשחק בליגה אזורית. אנשי המועדון מכרו מאות כרטיסי לוטו עם המספר הזוכה, 79,432, כאשר על פי המסורת תושבי אותו כפר נוהגים לשחק עם אותו המספר בהגרלת חג המולד.

במועדון עצמו כבר התחילו לפנטז: “צריך להחתים את אמבפה”, זרק אחד האוהדים לעבר הנשיא גונסאלו פרייטו, שהעדיף שם אחר מריאל מדריד וענה לו בחיוך: “אם ויניסיוס לא מאושר, נקנה אותו”. עם זאת, עיקר התקווה בכפר היא להשתמש בכסף כדי לתקן את נזקי השרפות, שבמהלכן נאלצו התושבים להתפנות ולהסתתר באולם הספורט במשך כמה ימים.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

עם פרסום התוצאות וסכום הזכייה, יצאו התושבים לרחובות כשהם לבושים בסגול, צבע המועדון, חגגו, צפרו ושרו. “אבא שלי הוא נציג המועדון, והכסף הזה יעזור לנו מאוד לפתור בעיות שהיו לנו בבית”, נער מקומי בן 19 הוסיף שמדובר בבשורה אדירה לאזור שסבל מאוד מאז השרפות בקיץ.

