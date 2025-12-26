יום שישי, 26.12.2025 שעה 13:15
כדורסל ישראלי

"הטורקיות לא באות לישראל בגלל הממשל שלהן"

יו"ר מכבי ת"א שמעון מזרחי בפודקאסט של פעיל ההסברה הצעיר בן קרסו: "הקשר עם הקבוצות האלו טוב מאוד, ארדואן משפיע". וגם: פנרבחצ'ה, אנדולו ועזה

|
שמעון מזרחי (רועי כפיר)
שמעון מזרחי (רועי כפיר)

שמעון מזרחי, יו”ר מכבי תל אביב בכדורסל, התארח בפודקאסט "כחול לבן" של פעיל ההסברה בן קרסו. האיש שמוביל את הצהובים כבר יותר מ-50 שנים סיפר בפודקאסט כי הוא נמצא בקשרים טובים עם הקבוצות הטורקיות וציין כי הן טוענות שמי שלא מסכים להן להגיע ולהתארח בישראל במסגרת מפעל היורוליג, היא הממשלה הטורקית: "אני חושב שהעם הטורקי מחבב את ישראל. לא הייתי אומר אוהב, אבל הוא נתון להשפעה מארדואן, שהם לא יכולים לעמוד בפניה".

עוד מזרחי אמר לגבי אותו נושא, שלדעתו נשיא טורקיה מקצין את עמדותיו כלפי ישראל ככיסוי לבעיות פנימיות שיש לו. יו”ר מכבי ת”א הרחיב: "ארדואן גם חושב על השתלטות על המזרח התיכון. דבר שמבחינת ישראל לא יינתן ולא יתכן. וזה מתחיל אפילו ברצון שלו להשתלב במדינות שיקבלו מנדט ברצועת עזה, וישראל צריכה להתנגד לזה ובתוקף".

מזרחי אף שיתף שכאשר מכבי ת”א משחקת נגד הקבוצות הטורקיות היא זוכה ליחס חם: "כשאנחנו משחקים נגד קבוצות כמו פנרבחצ'ה או אנדולו אפס,  הקשר האישי עם מנהלי הקבוצות, עם יושבי הראש, הוא מאוד טוב, וגם אותו דבר בישיבות היורוליג. אבל מכאן ועד לארח אתנו באיסטנבול או לבוא ולהתארח כאן בארץ המרחק הוא רב, כי הם טוענים שהממשלה אוסרת את זה עליהם".

"העם הטורקי מחבב את ישראל"

קרסו משתמש ברשתות החברתיות להעלאת המודעות למצבה של ישראל והשנה גם זכה להשיא משואה על תרומתו לשיפור תדמיתה של המדינה בעולם. מזרחי החמיא לקרסו הצעיר: "תודה לך על פעילות ההסברה, אין אדם בגילך שעושה מה שאתה עושה בהצלחה כזו גדולה".

