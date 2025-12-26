יום שישי, 26.12.2025 שעה 11:59
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1492-136817פרטיזן בלגרד15
33%1541-146518אנדולו אפס16
33%1640-157718באסקוניה17
33%1670-163118פאריס18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

מכבי ת"א אנדרדוג ב-Winner נגד פרטיזן בלגרד

הצהובים עם המינוס עם פי 1.80 לניצחון כלשהו, הארכה או הפסד עד שתי נקודות ב-19:00. וגם: נתניה נגד הנציגה מליגה ב', רמת גן נגד ק"ש ויונייטד

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

שישי עמוס במיוחד היום בכל מה שקשור לספורט, ואפילו ספורט בישראלי בפרט. במוקד, מכבי תל אביב תנסה להמשיך במומנטום נגד פרטיזן ביורוליג (19:00), מכבי נתניה תתארח בגביע אצל מ.ס בני יפו אורתודוקסים (14:00), קריית שמונה תשחק נגד רמת גן (14:00) ומאוחר יותר מנצ’סטר יונייטד תפגוש את ניוקאסל (22:00).

נתחיל בכדור הכתום. מכבי תל אביב רוצה ניצחון חמישי ברצף ביורוליג והיא אנדרדוג. היחס לניצחון כלשהו של מכבי ת”א בסרביה או הפסד שלה עד שתי נקודות הוא פי 1.80, כאשר מנגד היחס לניצחון של פרטיזן בשלוש נקודות ומעלה עומד על פי 1.80 גם כן.

עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)

בכדורגל, יש רק יחס לניצחון של נתניה בשלושה שערים ומעלה והוא עומד על פי 1.60, כאשר אם מישהו חושב שבני יפו אורתודוקסים, אחת משתי הנציגות בסיבוב ח’ מליגה ב’, תנצח תגרור הארכה או תפסיד עד שני שערים הבדל, היחס הוא פי 2.50. היחס לניצחון של היהלומים בדיוק בשני שערים הוא פי 4.50.

יוסי אבוקסיס (מרטין גוטדאמק)יוסי אבוקסיס (מרטין גוטדאמק)

עוד משחק בגביע יהיה בין הפועל רמת גן לקריית שמונה, כאשר כמובן הקבוצה מליגת העל פייבוריטית לפי המומחים אל מול זו מהלאומית. שי ברדה וחניכיו עם יחס של פי 1.65 לניצחון שלהם, כאשר היחס לניצחון ב-90 דקות של האורדונים הוא פי 3.65. היחס על תיקו ב-90 דקות שיגרור הארכה הוא פי 3.35.

שי ברדה (ראובן שוורץ)שי ברדה (ראובן שוורץ)

ולסיום באנגליה, מנצ’סטר יונייטד עדיפה, אך לא ברבה. היחס לשלוש נקודות של השדים האדומים על ניוקאסל עומד על פי 2.40 באולד טראפורד, כאשר היחס לניצחון בחוץ של המגפייז עומד על פי 2.55. היחס על חלוקת נקודות בתיאטרון החלומות עומד על פי 3.35.

