דקה 31: הפועל ר"ג - עירוני ק"ש 0:1

היום השני מתוך שלושה בסיבוב ח’ בגביע המדינה נמשך כעת, כאשר השעה 14:00 הביאה איתה שלושה משחקים במקביל, כולם עם קבוצות ליגת העל. מעבר למכבי נתניה שמתארחת אצל מ.ס בני יפו אורתודוקסים, הפועל ירושלים מארחת את הפועל א.א פאחם ועירוני קריית שמונה מתארחת אצל הפועל רמת גן.

הפועל רמת גן – עירוני קריית שמונה 0:1

הצפוניים מהליגה הבכירה במשבר וקיבלו יריבה מהלאומית על מנת לצאת מזה, אך הפסד עלול לחרוץ גורלות. קריית שמונה רחוקה רק שתי נקודות מהקו האדום וייתכן שכמאמר הקלישאה היא תעדיף “להתרכז בליגה”, ועדיין יש כאן הזדמנות לצבור ביטחון. רמת גן סיימה ב-1:1 נגד עכו במשחק האחרון שלה ולפני כן ניצחה את הפועל חדרה, כשהיא במקום השביעי בליגה השנייה בטיבה בישראל עם 22 נקודות אחרי 16 מחזורים.

הרכב הפועל ר”ג: איתמר ישראלי, אדמס מוחמד, אדר רטנר, גידי קאניוק, דודי טויטו, יובל ששון, מוטי ברשצקי, נדב מרקוביץ’, דג’אן וורקו, ניב סרדל וניר ברדע.

הרכב עירוני ק”ש: מתן זלמנוביץ’, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, גואן חלבי, הראל גולדנברג, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, אופיר בנבנישתי, ליאל דרעי, עלי מוסא ואדריאן אוגריסה.

דקה 3, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-0:1: כדור עלה לרחבה ולאחר בלבול חזר לדגאץ’ וורקו, שהפציץ מקרוב פנימה.

שחקני הפועל רמת גן חוגגים (שחר גרוס)

הפועל ירושלים – הפועל א.א פאחם 0:0

אחת מתחתית ליגת העל, השנייה עמוק במקום האחרון בליגה א’ צפון. אמנם לאורחת יש שלושה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו וזה שווה ל-12 נקודות, אבל הופחתו לה 12 נקודות ולכן היא במקום האחרון בליגה עם 0 נקודות עגול. מצבם של זיו אריה והשחקנים שלו אמנם טוב יותר, אך לא בהרבה, כשהם מתחת לקו האדום בליגת העל ואחרי הפסד 1:0 נגד הפועל חיפה במשחק קריטי. א.א פאחם סיימה ב-2:2 נגד הפועל בקה אל גרבייה בבית.

הרכב הפועל ירושלים: בן גורדין, ינון אליהו, תמיר חיימוביץ’, נועם מלמוד, הראל שלום, ג’ון אוטומאו, סדריק דון, ינאי דיסטלפלד, גיא בדש, אוהד אלמגור ואנדרו אידוקו.

הרכב הפועל א.א פאחם: רועי רבינוביץ’, אחמד ג’בארין, ביאן אבו ריא, בשיא בהגאת, מג’ד חורי, מוחמד מחאג’נה, נור ג’בארין, פאריס אגבאריה, ראמז טאהא, רועי מרדכי ושלו אטיאס.