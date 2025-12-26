פסק הדין: 0:0 ללא נק' בין דיר חנא לג'דידה מכר

פסק הדין בעניינן של הפועל דיר חנא ומכבי בני ג'דידה מכר, ממשחק הכדורגל במסגרת המחזור ה-12 בליגה ב' צפון א', קבע: קנסות של 5,000 שקלים לכל אחת מהקבוצות, הרחקה לשישה משחקים למחמוד עלי וטייב ח'לאילה. וגם: הפסקת פעילות לשנה, על תנאי, בכל הרשעה חוזרת. מעבר לכך, קבע הדיין, עו"ד ישראל שמעוני: תוצאת 0:0 בין השתיים, ללא נקודות.

"הנאשמים כולם אימצו קו הגנה אשר אם נתמצת אותו, אומר כי עסקינן באירוע מינורי בין שני שחקנים, אשר לא התפתח לכלל אלימות של ממש, נמשך זמן קצר ביותר, החלטת השופט להפסיק את המשחק הייתה נמהרת ושלא בהתאם לנהלים וכי דו"ח השופט הינו "מנופח"", ציין הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, בדומה למה שסיפרו אנשי המועדונים לאחר ההתמודדות ל-ONE.

אל הדיון, בפני הדיין עו"ד ישראל שמעוני, הגיעו: טייב ח'לאילה, שחקנה של מכבי בני ג'דיידה מכר; אחמד עבאס, מנהל קבוצת הפועל דיר חנא; עלי מחמוד, שחקנה של הפועל דיר חנא; מאהדי מועקד, מאמן מכבי בני ג'דיידה מכר ועו"ד יובל שדמי, שייצג את מכבי בני ג'דיידה מכר וטייב ח'לאילה. ב'זום', הופיע אלעד טולדנו, השופט הראשי במשחק, לבקשת הדיין.

פרוטוקול הדיון

אלעד טולדנו: "אני שפטתי את המשחק בין דיר חנא לג'דידה מכר. אני כתבתי את הדו"ח שביה"ד הקריא, ושידרתי אותו באותו יום אני חושב או למחרת. אני מאשר כל מילה בדו"ח. אין לי מה להוסיף או לשנות בדו"ח".

השופט לעו"ד יובל שדמי: "החלטתי לסיים את המשחק על דעת עצמי ולפי הנחיות בתחילת השנה. שיקול דעתי היה לעצור את המשחק. יודע טוב מאוד מה התנאים להפסקת משחק. עצרתי את המשחק כי נגמר הערך הספורטיבי והקבוצות לא הראו רצון להמשיך".

"לא דיברתי עם הקפטנים ומנהלי הקבוצות, כי אני השופט ואני לא צריך להתייעץ עם איש להפסיק משחק. אנחנו החלטנו לעצור את המשחק. לאחר מכן שוחחתי עם האחראים עליי ושניהם אמרו שהעצירה הייתה בהתאם להנחיות".

"ניסיתי להרגיע את המשחק כבר במחצית הראשונה כאשר היה אירוע אלימות. הסברתי לקפטנים שאם יחזור אירוע אלימות אפסיק את המשחק. זה לא צוין בדו"ח כי זה לא קשור. לאחר גול 0:2 הייתי משמאל לרחבה. לא שלפתי כרטיסים טרם הפסקת המשחק כי לא הייתה לי אפשרות".

"כדי לשלוף כרטיסים צריך לזמן את השחקנים אליי, אך כאן זה לא התאפשר. כאן אף אחד לא שם עליי. לא הייתה אפשרות ספציפית להקדים התראות. לא זוכר שעם השריקה לסיום הגיעו נציגי הקבוצות וביקשו לחדש את המשחק".

"אנחנו ביקשנו מאנשי האבטחה לא לאפשר כניסה לחדר ההלבשה. לא דיברו איתי אולי עם עוזריי. איש לא נכנס לחדר השופטים. אני מאשר כל מילה בדו"ח. במחצית הראשונה נתתי אזהרות לשחקנים. הגיע רק אדום לשני השחקנים. לפני המשחק איש לא איים עליי".

השופט לאחמד עבאס: "אם אני נשאל אם בסיום נכנסת לחדר הלבשה אני חוזר ואומר שאיני זוכר".

אחמד עבאס: "אני מנהל דיר אל חנא. נכחתי במשחק כמנהל מקצועי. אני הייתי בפיגור 2:0, היו דחיפות קטנות בין שני שחקנים. היה מקום להוציא להם אדומים ולהמשיך במשחק. הקהל התנהל בהתאם וכך צוות המאמנים ויושבי הספסלים. אני מתפלא על הקלות בה החליט לא להמשיך במשחק".

"פעם ראשונה בחיים שלי שאני רואה דבר כזה. המשחק שוחק בדיר חנא. במגרש יש מצלמות. לא נכנסתי למצלמות כי ראיתי את האירוע במו עיניי. אנחנו השלמנו בין השחקנים בסיום. בניגוד לאמור בדו"ח לא היה דבר באיזור חדרי ההלבשה. היחסים בין 2 הקבוצות מצוינים, המקרה הוא נקודתי וחריג".

בית הדין המשמעתי: "צופה בסרטונים שהגישה ג'דידה מכר".

טייב ח'לאילה: "אני לובש מס' 99 של ג'דידה מכר. הבקענו שער שני, חגגתי כמו כל שחקן, כנראה שהם לא אהבו את צורת החגיגה. היה מגע של דחיפות לא מעבר וזהו. אני דחפתי חזרה וזהו, הפרידו בנינו ושחקנים שלי שמו אותי בחצי שלי. שחקנים החזירו אותי לחצי כי הייתי עצבני. המאמן שלי הגיע להרגיע אותי כי הייתי עצבני על שדחפו אותי".

מחמוד עלי: "אחרי שג'דידה הבקיעו שער שני טייב החל להתגרות בהגנה שלנו. ניגשנו אליו אני ועוד 2 שחקנים לבקש ממנו להפסיק. החלו דחיפות ממש קלות אבל לא היו אגרופים. אחרי המקרה הזה חזרתי לעמדת הבלם והמתנתי לחידוש המשחק. השופט החליט לעצור את המשחק, עשיתי מקלחת והלכתי הביתה. אני שחקן 15 שנים, אני אח מוסמך ולעולם לא אשתתף באירוע אלימות. לא נתתי ולא קיבלתי אגרוף".

עו"ד יובל שדמי: "העדויות מלמדות כי הדו"ח מנופח. התובע ביקש ענישה בכפוף לעדות השופט. ניתן היה לקדים אמצעים מדורגים טרם הפסקת המשחק. הפחתת 2 נקודות, תוצאה ללא נקודות והרחקת החלוץ שלנו עד לתום העונה תפגע קשות בקבוצה. אנחנו מבקשים משחק חוזר ולא להמשיך בהרחקת השחקנים המצויים בענישה. נבקש לזכות השחקנים".

פסק הדין

"הנאשמים עומדים לדין בגין דו"ח שופט אשר הוגש בהמשך למשחק בין שתי הקבוצות אשר נערך במגרש דיר חנא ביום 12/12/2025, דו"ח אשר מציין כדלהלן";

"דקה ה-60 לאחר כיבוש שער של הקבוצה האורחת מכבי ג׳דידה מכר, שחקן מספר 99 של ג׳דידה, ח'לאילה טייב, הגיע להתגרות בשחקני הגנת דיר חנא. השחקן התעמת עם מספר 7 של קבוצת דיר חנא, עלי מחמוד, והכה אותו באגרוף לפנים".

"לאחר המקרה שחקנה של דיר חנא החזיר לו באגרופו, דבר שהצית מהומה רבתית ברחבת העונשין של דיר חנא, בה השתתפו כלל שחקני הקבוצות, חברי הנהלה ומחליפים מצד שתי הקבוצות. בזמן המהומה ניסיתי לעצור אותה, אך לא הייתה לי שום דרך".

"בתוך המהומה היו אנשים מבחוץ שלא מזוהים ולא רשומים בטופס, כל חברת האבטחה הייתה במגרש וניסתה לעצור את האירועים ללא הצלחה. בזמן אירוע האלימות שהתרחש בתוך רחבת העונשין נוצרו שני מוקדי אלימות נוספים במגרש".

"אירועי האלימות לא פסקו, חברת האבטחה לא הצליחה להשתלט על האירוע, השחקנים איבדו כל רסן, רובם ככולם היו עסוקים אך ורק בלהכות אחד את השני. לאחר 8 דקות שאני עומד ומחכה שהאירועים ידעכו, ראיתי שזה לא קורה וכי לא קיים סיכוי וסיבה להמשך קיום המשחק אחרי אירוע זה".

"החלטתי לעצור את המשחק בגין התנהגות אלימה ולא ספורטיבית מצידן של שתי הקבוצות. יש לציין שגם לאחר שריקת סיום המשחק שחקני הקבוצות המשיכו לריב גם בחדרי ההלבשה עד להגעת המשטרה לאירוע".

"הנאשמים כולם אימצו קו הגנה אשר אם נתמצת אותו אומר כי עסקינן באירוע מינורי בין שני שחקנים, אשר לא התפתח לכלל אלימות של ממש, נמשך זמן קצר ביותר, החלטת השופט להפסיק את המשחק הייתה נמהרת ושלא בהתאם לנהלים וכי דו"ח השופט הינו "מנופח"".

"מהעדויות שבפני עולה כי במגרש בדיר חנא בו שוחק המשחק מותקנות מצלמות אשר תיעדו את האירוע, אולם קבוצת דיר חנא נמנעה כליל מהבאת הסרטון המנציח את האירוע. קבוצת ג'דידה מכר מאידך הגישה 2 סרטונים".

"האחד, בן כ-22 שניות מצולם בתקריב (כפי הנראה באמצעות הטלפון של מי מהנוכחים במשחק אשר זהותו לא הובהרה), ומנציח את הבקעת השער השני וניתן לראות בו לשניות ספורות תחילת התגוששות בין שחקנים משתי הקבוצות ואז הוא נקטע".

"השני, בן 3:40 דקות, מצולם במצלמה מרוחקת יותר המצלמת שטחים נרחבים של המגרש, אלא שגם הוא הוגש באופן חלקי, שכן אין הוא מנציח את הבקעת השער השני אין הוא מנציח כל מגע בין שחקנים משתי הקבוצות (אף כי הסרטון הראשון ועדויות כל הנוגעים בדבר מאשרים מגע כזה)".

"הוא נפתח כאשר על המגרש מצויים אנשים רבים נוספים לשחקנים ולצוות השיפוט (לרבות, לא מעט אשר אינם לבושים כלל במדי משחק), מקצת הנוכחים על המגרש מנסים תוך שימוש בגופם להרחיק את מקצת שחקני ג'דידה לעבר מחצית המגרש שלהם".

"אין חולק כי למהומה קדמה הבקעת שער כנגד דיר חנא, והמהומה התפתחה בחצי המגרש של האחרונה, וניתן לראות שחקנים וממלאי תפקידים מנסים להרגיע ולהרחיק בעיקר את לובש חולצה מספר 99 של ג'דידה מכר, הנאשם מחמוד עלי".

"כידוע תקנה 13 (ב) לתקנון המשמעת קובעת כדלהלן: "חזקה היא כי דו"ח שופט המשחק באשר לעובדות ואירועים שהתרחשו בשדה המשחק, סביבתו ומתקניו, לפני תחילת המשחק, במהלך המשחק או לאחר סיומו, המצויים בידיעתו הישירה של שופט המשחק, יהוו ראיה לאמיתותם, כל עוד לא הוכח אחרת"".

"לאמור על רקע דו"ח השופט התגלגל הנטל הראייתי לשלול את תוכן הדו"ח לנאשמים. הנאשמים כשלו בכך: שופט המשחק השתתף בדיון באמצעות היוועדות חזותית, נחקר, עמד על גרסתו ולא נתערער בחקירה הנגדית שביצעו ב"כ הנאשמים (לג'דידה ולשחקנה ניתנה רשות להיות מיוצגים בהליך!)".

"זאת ועוד, כידוע, על רקע דו"ח שופט נוכח הכפירה הגורפת של הנאשמים בגרסת השופט, כאשר הנאשמים מאשרים כי המשחק הונצח באמצעות מצלמות האצטדיון ומצלמות אישיות, מצופה היה כי להזמת גירסת השופט ולאישוש גרסתם יציגו הנאשמים סרטוני וידיאו המציגים בשלמות את האירועים שקדמו להפסקת המשחק".

"אולם, כמפורט לעיל הנאשמים התחמקו מכך ואפילו הסרטונים שהוגשו נמנעו באורח מגמתי מהצגה של תמונה שלמה של האירועים כאשר ברור באופן חד משמעי כי את "ליבת האירועים" כמונצח במצלמות הצדדים הם שללו בכוונת מכוון מביה"ד. לעניין זה אין לי אלא להפעיל את "כלל הראיה הטובה ביותר"".

"כלל עקרוני בדיני ראיות הקובע כי בעל דין חייב להביא להוכחת גירסתו את הראיה הטובה ביותר, ואי הבאתה משפיעה לשלילה על משקל גרסתו. הימנעות זו מהצגת הסרטונים המלאים פועלת לחובת כל הנאשמים ומחזקת את גרסת השופט. הבחירה המודעת לשלול כאמור מביה"ד תמונה שלמה של האירועים פועלת לחובת הנאשמים ומחזקת את גרסת השופט".

החלטה

"אשר על כן, אני דוחה את גרסאות הנאשמים ומאמץ במלואו את דו"ח השופט (לרבות, מסקנתו כי האירוע לא היה בר שליטה ואין טעם לחידוש המשחק) ואני פוסק בשים לב לעברם המשמעתי של הנאשמים כדלהלן";

"הפועל דיר חנא: מורשעת בעבירה של התפרעות, תגרה ותקיפה (בנסיבות מחמירות). בגין כך אני קונס את הנאשמת ב-5,000 שקלים והפסקת פעילות לשנה ע"ת לשנה בכל הרשעה חוזרת באחריות להפסקת משחק מחמת אירוע אלימות".

"מחמוד עלי: השתתפות בקטטה והפרת סדר. הרחקה ל-6 משחקים (לרבות ענישה אוטומטית)".

"מכבי בני ג'דידה: מורשעת בעבירה של התפרעות, תגרה ותקיפה (בנסיבות מחמירות). בגין כך אני קונס את הנאשמת ב-5,000 שקלים והפסקת פעילות לשנה ע"ת לשנה בכל הרשעה חוזרת באחריות להפסקת משחק מחמת אירוע אלימות".

"טייב ח'לאילה: השתתפות בקטטה והפרת סדר. הרחקה ל-6 משחקים (לרבות ענישה אוטומטית)".

"אשר לתוצאת המשחק: באשר אין בידי לקבוע אחריות עודפת להפסקת המשחק, ומכאן כי עסקינן באחריות משותפת להפסקת המשחק, אני מעמיד את תוצאת על 0:0 ללא נקודות".