תסיסה גדולה בעקבות מהלך למיזוג ליגות נוער

האיחוד המיידי של ליגות במהלך עונת הכדורגל נכנס לתוקף, וההתאחדות לכדורגל החלה לתכנן את המהלך החל מהשבוע שעבר. זאת בשל מיעוט הקבוצות הפעילות שנותרו בליגות שרון ויזרעאל. בליגת שרון נרשמו 12 קבוצות, מהן שלוש התפרקו. בליגת יזרעאל נרשמו עשר קבוצות, מהן ארבע התפרקו. כתוצאה מכך, ההתאחדות לכדורגל החליטה לאחד את שתי הליגות, על אף המרחק הגאוגרפי והעובדה שבליגת שרון רוב הקבוצות שיחקו עד כה שמונה משחקים ובליגת יזרעאל שיחקו חמישה משחקים.

בקרב נציגי קבוצות ממחוז יזרעאל ומחוז שרון, קיימת תסיסה רבה הן בדרג הניהולי והן בדרג המאמנים. קבוצות השרון אף שכרו את שירותיו של עו"ד טארק זידאן במטרה לעכב את ביצוע המהלך. בעקבות כך, הודיעה ההתאחדות לקבוצות על דחיית המהלכים עד לשבוע הבא.

ראשי המועדונים: "פגיעה כלכלית. מהלך שיביא להתפרקות קבוצות"

קבוצות מליגת שרון ומליגת יזרעאל יצרו חזית התנגדות רחבה ואחידה נגד המהלך למיזוג הליגות. הקבוצות חתמו על מסמך משותף שקורא באופן נחרץ להתאחדות הכדורגל להפסיק את מהלך המיזוג.



במכתב של קבוצות יזרעאל, נימקו ראשי המועדונים את הסיבות הספורטיביות והכלכליות להתנגדותם למהלך: “כבר השלמנו סיבוב משחקים מלא במסגרת הליגה הנוכחית, והעברה לליגה אחרת בשלב זה אינה הגיונית, אינה מקובלת, ואף פוגעת בהיערכות המקצועית והלוגיסטית של כל הקבוצות. לשינוי זה יש השלכות משמעותיות, ובראשן המרחקים הגדולים והקושי להגיע למגרשים בליגה צפון — דבר שמכביד במיוחד על שחקנים צעירים ומערכת קבוצתית שמורכבת ברובה ממתנדבים ומשאבים מצומצמים”.

כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

קבוצות מחוז יזרעאל הציעו להתאחדות הכדורגל חלופות להמשך קיום הליגות: “בשל כל האמור לעיל, אנו מבקשים לשקול את ההחלטה ולהציע אחת משתי חלופות אפשריות: קיום הליגה במתכונת של 4 סיבובים (סה״כ 20 מחזורים) או העברת קבוצה אחת או שתיים ממחוז אחר למחוז יזרעאל, כדי לאזן את מבנה הליגה ללא שינוי דרסטי של המחוז כולו. אנו פונים אליכם בבקשה להתחשב בעמדתנו ובצרכים של כלל הקבוצות, ולפעול לפתרון שיהיה הוגן ומותאם למציאות בשטח”.



גורם ניהולי מאחת הקבוצות ממחוז שרון שיתף בעמדות קבוצות הליגה: “מדובר בפגיעה כלכלית. מהלך שיביא להתפרקות קבוצות. אנחנו לא צריכים לשלם על טעויות שההתאחדות לכדורגל ביצעה. לליגה שלנו נרשמו 12 קבוצות, שתיים התפרקו עוד לפני תחילת העונה ואחת נוספת אחרי מחזור או שניים. פנינו כבר אז להתאחדות, כשנותרו תשע קבוצות וביקשנו להוסיף סיבוב משחקים נוסף. בקשתנו נענתה בשלילה. גם בליגת יזרעאל התפרקו מספר קבוצות. איך זה קשור אלינו כל זה? למה אנחנו צריכים להעמיס הוצאות כספיות על נסיעות למשחקים ולעמוד במצב לא נעים מול מאמנים שלא לקחו בחשבון סיטואציה של משחקים רחוקים, משחקים באמצע השבוע?”.



אותו גורם הזהיר מתוצאות חמורות שמהלך מיזוג הליגות עלול ליצור: “אין לנו עודף תקציבי להוסיף למאמנים שכר, ואם יחליטו לעזוב - נצטרך להציע שכר גבוה משמעותית למאמנים אחרים כדי שיסכימו לאמן, וכמובן שהחלפת מאמן עלולה לגרום לעזיבת שחקנים ולהביא להשלכות מקצועיות קשות. בהתאחדות חוששים שהליגות יתפרקו? המהלך שהם מובילים יגרום לפרישה המונית של שחקנים, שגם כך לרובם המוחלט זו מסגרת פאן, רובם המוחלט לא רואה בכדורגל אופק עתידי. יש הרבה תלמידי י"ב, שמשחקים במסגרות האלה, בגלל שהן נוחות לשילוב עם האתגרים הלימודיים שלהם. יש אחרים שזה משתלב להם עם הצבא. ברגע שיארגנו לנו טיולים שנתיים בתדירות גבוהה, הם פשוט יפסיקו להגיע”.



מוחמד נוג'ידאת, המנהל המקצועי של מכבי נוג'ידאת, אמר: “המהלך הזה של ההתאחדות לכדורגל חסר התחשבות. זו לא אשמתנו שלא עשו בדיקה מעמיקה טרם אישור רישום הקבוצות, מי באמת יש לה היתכנות לקיים עונה בצורה תקינה ומי לא. לא ייתכן שמ-17 באוקטובר הקבוצה שלנו לא שיחקה משחק רשמי, בגלל שכל כך הרבה קבוצות התפרקו. מבין הקבוצות שנותרו בליגה שלנו, רוב הקבוצות הן מכפרים שבהם מתגוררים פחות מ-10,000 תושבים, בכפר שלנו מתגוררים שלושת אלפים תושבים. כל הכפרים במצב סוציו-אקונומי נמוך. בקבוצה שלי, שמדורגת במקום הראשון, אני מתקשה להעמיד סגל של 15 שחקנים למשחקים - שניים מהם אני מעלה מנערים ב'”.

נדאל נוג'ידאת ומוחמד נוג'ידאת (באדיבות מכבי נוג'ידאת)

מוחמד נוג'ידאת רואה סכנה משמעותית במהלך מיזוג הליגות: “איך בדיוק רוצים שנמשיך להתקיים כשמשיתים עלינו הוצאות כספיות גבוהות בשל נסיעות למרחקים? השחקנים שלנו לא בנויים לנסיעות כאלה, הם פשוט יפסיקו להגיע. לפני שהמחזור נדחה, צעירי עילוט שובצה למשחק בכפר סבא בשעה שמונה וחצי בערב, כל זה יום לפני לימודים.

“למישהו זה נראה הגיוני? להרבה קבוצות אין תאורה, הן יצטרכו לארח משחקי השלמה בשעות הצהריים - ושחקנים יפסידו לימודים בבית ספר. זה המסר שלנו להורים ולשחקנים - שכדורגל קודם ללימודים? הצענו להתאחדות להגדיל את הליגה שלנו או לקיים ארבעה סיבובים. אם ההתאחדות תתעקש לאחד בין הליגות, אני צופה שהרבה קבוצות משני המחוזות יסבלו מנטישה המונית של שחקנים והן פשוט ייאלצו להתפרק. לפני שההתאחדות מאשרת רישום קבוצות, עליה להתנות פירוק קבוצות בקנס כספי גבוה ובכך שאותו מועדון לא יוכל לפתוח קבוצת נוער מספר שנים”.

המאמנים: "לא נפסיד את הפרנסה העיקרית שלנו בגלל טעות של ההתאחדות"

מאמנים משתי הליגות עמם שוחחנו מתריעים כי לא יסכימו למהלך של איחוד ליגות - שידרוש מהם להפסיד ימי ושעות עבודה במקום עבודתם העיקרי. כמו ראשי המועדונים עמם שוחחנו, גם המאמנים מזהירים מהתפרקות של קבוצות, במידה ומהלך מיזוג הליגות יוחל.



מאמן מקבוצה מליגת שרון שיתף: “אני עובד בעוד שתי עבודות במשרה גבוהה יותר מזו של הכדורגל, מהסיבה הזו בחרתי בקבוצה שמשחקת קרוב לעיר בה אני מתגורר, שאינה מתאמנת כל יום ומשחקת בסביבה הקרובה. אילו ידעתי שהקבוצה תשחק בליגה עם מרחק גאוגרפי רב, הייתי מוותר על הצעת האימון שהונחה בפניי. אין זה הוגן, שציבור המאמנים יינזק כלכלית - כתוצאה מוויתור על משרת האימון או על משרה אחרת, בגלל טעות שלא אנחנו ביצענו. מעבר לכל זה, לא מעט שחקנים בכל קבוצות הליגה הודיעו למאמנים, שבמידה והליגות ימוזגו, הם עלולים לפרוש מפעילות. מעבר לזה, בהתאחדות מדברים על פייר פליי כביכול, ושבליגה החדשה יהיו שתי עולות מ-11 קבוצות. האם זה הוגן כלפי ליגות אחרות, מהן תהיה עולה אחת, למרות סדר גודל זהה של קבוצות, שלא לדבר על ליגת מרכז - ששם פעילות 16 קבוצות”.

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

צחי נהרדע, מ"מ יו"ר איגוד מאמני הכדורגל, הגיב לדברים: “על המועדונים להתנהל בנושא מול ההתאחדות - ולא לתת למאמנים לנהל את השיח מול אגף הנוער. מאמנים שפנו אלינו קיבלו המלצה להכניס נספח להסכם ולעמוד על קבלת תוספת תשלום בגלל השינוי. יועמ"ש איגוד המאמנים יעמוד מאחורי כל מאמן שיפנה ויבקש סיוע”.

ההתאחדות: "אין מצב שהוא מושלם בסיטואציה הזו"

במענה לפנייתנו להתאחדות לכדורגל, התקבלה תגובה ארוכה ומפורטת בנוגע לסיבות שעומדות מאחורי המהלך של מיזוג שתי הליגות. בהתאחדות מודים שמדובר בצעד חריג, אך טוענים שמדובר בצעדים מתבקשים בפן הספורטיבי ובפן הכלכלי.



על הסיבות למזג את ליגת יזרעאל עם מחוז שרון, ולא עם אחד מהמחוזות הצפוניים הנוספים - צפון בו משחקות 11 קבוצות ומפרץ בו משחקות תשע קבוצות, נמסר מההתאחדות: “ליגת נוער מחוזית יזרעאל יכולה ללכת מבחינת מרחק לאחד משני המחוזות: צפון או שרון. מכיוון שמחוז שרון הוא עם פחות קבוצות ולכן הוא יותר בר סיכון, שיגיע למצב שגם בו קבוצות נוספות יתפרקו במהלך העונה - אנחנו עלולים להגיע למצב בו גם במחוז הזה לא יישארו מספיק קבוצות, על מנת לקיים פעילות תקינה. כמו כן, לקיים ליגה תחרותית שנקבעת עולה במחוז של 6 קבוצות זאת סיטואציה לא ספורטיבית גם כלפי שאר המחוזות, מה גם שנציג של אחת מקבוצות יזרעאל פנה אל רכז הליגות שלנו וטען בפניו שאם הליגה תישאר במצב הזה הם גם ישקלו לפרוש מהליגה. במצב שנוצר, האיחוד נותן מענה שבו רמת הסיכון לפעילות התקינה של הליגה מצטמצמת ובמחוז הזה ייקבעו שתי עולות”.

כדורגל (IMAGO)

טרם ההחלטה על דחיית המחזור הקרוב, בהתאחדות פירטו כיצד אמורה הליגה להתנהל: "זו החרגה מיוחדת לאור הסיטואציה שפורטה לעיל. היו שיחות עם כמה קבוצות לדעתן בנושא, אך בסופו של דבר ההתאחדות קיבלה את ההחלטה מהסיבות שפורטו, גם אם זה לא עולה בקנה אחד עם השיקולים של קבוצות ספציפיות. החל מהמחזור הקרוב נגיע למצב שבו כל ליגה בפני עצמה (שרון ויזרעאל) השלימו סיבוב שלם, כעת יחלו משחקי השלמה שמצליבים בין המחוזות עד למצב בו כל הקבוצות משני המחוזות יפגשו אחת את השנייה ואז יחל הסיבוב האחרון שבו כולן יפגשו את כולן בצורה רנדומלית. רק לקראת סוף העונה, כאשר נכנסים לשעון קיץ, יש שניים או שלושה מחזורי אמצע שבוע, ניתן לתמרן מבחינת השעות”.



בהתאחדות מסבירים את ההשלכות הכלכליות על קבוצות, שכן קבלת תקציב ממשרד התרבות והספורט מותנה בקיום 18 משחקי ליגה לפחות: “עשינו ניהול סיכונים מבחינת כמות קבוצות שהתפרקו וגם מבחינת מקרי האלימות במועדונים באזורים מסוימים ובהלימה עם החלטת ההתאחדות להחמרת העונשים לקבוצות אלימות, הבנו שליגת שרון היא ברמת סיכון גבוהה יותר. הפגיעה הכלכלית של הקבוצות באם הליגה לא תתוקצב תהיה זהה, אין מצב שהוא מושלם בסיטואציה הזאת. השילוב של המחוזות הוא בהחלט לא אידיאלי, ומדובר במצב חריג שלא קרה קודם, בו היו צריכים לאחד שני מחוזות באמצע עונת משחקים. אנחנו מסתכלים על החצי המלא של הכוס, לפיו צריך בסיטואציה הנוכחית הקבוצות שומרות על רצף התקצוב שלהן ומהליגה המאוחדת יש שתי עולות”.