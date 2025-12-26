הזוהר שלה: מכבי נתניה החתימה את שגב ל-3 שנים

היהלומים חושבים על הדור הבא. זוהר שגב, שחקן הכנף, בן ה-16, שחקן נבחרת הנערים של ישראל וקבוצת נערים א' של מכבי נתניה, מי שכבר נגע בתהילה ורשם הופעה בנוער העונה, חתם על הסכם חדש מול היהלומים ויבטיח את עתידו בשלוש השנים הקרובות, כשחתימתו בוצעה באמצעות סוכנו אדם קידן והמנהל המקצועי במועדון בני לם.

שגב כבש העונה שבעה שערי ליגה, וכבר שותף כמחליף במשחק ליגת העל לנוער מול עכו, בניצחון מולה. מעבר לכך, מתאמן בקביעות עם הנוער. מסומן כאחד שיכול להוביל את קבוצת הנוער בשנים הקרובות ואף להגיע לבוגרים. באחרונה היה עניין גדול סביב שגב ולאחר שיחות בעת האחרונה, הוחלט בנתניה שלא לחכות לסיום החוזה המקורי בעונה הבאה, ולהחתימו על חוזה חדש.

בשנת 2017 החל לשחק כדורגל כשחבר למחלקת הנוער של מכבי ברקאי, מהקיבוץ השוכן לו צפונית לחריש. לאחר ארבע שנים רצופות, נחת בספטמבר 2021 במחלקת הנוער של הפועל חדרה, אז היה לשחקן ילדים ב'. לאחר שנתיים בהצטיינות, במכבי נתניה לקחו אותו אליהם ובדצמבר 2023 הפך ליהלום. מאז, 74 שערים ו-17 שערים.

יש לציין כי זוהר שגב גם שחקן נבחרת ישראל הצעירה עד גיל 17, כשרשם עד כה צמד הופעות בטורניר ארבע האומות בגרמניה לשנת 2025 (ניצחון 0:1 על ונצואלה ו-1:1 מול גרמניה). במרבית משחקיו העונה, פותח ב-11 של יובל עקיבא, מאמן קבוצת נערים א' במועדון. מחר (שבת), דרבי נתנייתי בין בית"ר טוברוק למכבי נתניה, במסגרת המחזור ה-15 (נתניה טוברוק, 08:45).