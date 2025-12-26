יום שישי, 26.12.2025 שעה 11:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

הזוהר שלה: מכבי נתניה החתימה את שגב ל-3 שנים

שחקן הכנף בן ה-16 מנערים א' ימשיך ללבוש את החולצה הצהובה של היהלומים לתקופה ארוכה. קיבל העונה דקות בנוער, שתי הופעות בנבחרת ישראל הצעירה

|
אדם קידן, זוהר שגב ובני לם (באדיבות מכבי נתניה)
אדם קידן, זוהר שגב ובני לם (באדיבות מכבי נתניה)

היהלומים חושבים על הדור הבא. זוהר שגב, שחקן הכנף, בן ה-16, שחקן נבחרת הנערים של ישראל וקבוצת נערים א' של מכבי נתניה, מי שכבר נגע בתהילה ורשם הופעה בנוער העונה, חתם על הסכם חדש מול היהלומים ויבטיח את עתידו בשלוש השנים הקרובות, כשחתימתו בוצעה באמצעות סוכנו אדם קידן והמנהל המקצועי במועדון בני לם.

שגב כבש העונה שבעה שערי ליגה, וכבר שותף כמחליף במשחק ליגת העל לנוער מול עכו, בניצחון מולה. מעבר לכך, מתאמן בקביעות עם הנוער. מסומן כאחד שיכול להוביל את קבוצת הנוער בשנים הקרובות ואף להגיע לבוגרים. באחרונה היה עניין גדול סביב שגב ולאחר שיחות בעת האחרונה, הוחלט בנתניה שלא לחכות לסיום החוזה המקורי בעונה הבאה, ולהחתימו על חוזה חדש.

בשנת 2017 החל לשחק כדורגל כשחבר למחלקת הנוער של מכבי ברקאי, מהקיבוץ השוכן לו צפונית לחריש. לאחר ארבע שנים רצופות, נחת בספטמבר 2021 במחלקת הנוער של הפועל חדרה, אז היה לשחקן ילדים ב'. לאחר שנתיים בהצטיינות, במכבי נתניה לקחו אותו אליהם ובדצמבר 2023 הפך ליהלום. מאז, 74 שערים ו-17 שערים.

יש לציין כי זוהר שגב גם שחקן נבחרת ישראל הצעירה עד גיל 17, כשרשם עד כה צמד הופעות בטורניר ארבע האומות בגרמניה לשנת 2025 (ניצחון 0:1 על ונצואלה ו-1:1 מול גרמניה). במרבית משחקיו העונה, פותח ב-11 של יובל עקיבא, מאמן קבוצת נערים א' במועדון. מחר (שבת), דרבי נתנייתי בין בית"ר טוברוק למכבי נתניה, במסגרת המחזור ה-15 (נתניה טוברוק, 08:45).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */