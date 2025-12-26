יום שישי, 26.12.2025 שעה 11:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

יגאל פריד ישפוט את בית"ר נגד הפועל ת"א בטדי

נקבעו שיבוצי השופטים למחזור הקרוב: שניר לוי במכבי ת"א נגד טבריה, גל לייבוביץ' באשדוד נגד מכבי חיפה, עומר בירן בהפועל ב"ש נגד הפועל ירושלים

ירדן שועה בא בטעות ליגאל פריד (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה בא בטעות ליגאל פריד (רדאד ג'בארה)

ליגת העל ממשיכה לצבור תאוצה ואחרי שיצאנו להפסקה קצרה ביותר בעקבות משחקי סיבוב ח’ בגביע המדינה, המחזור הבא ישוחק באמצע השבוע הבא והוא יהיה ה-16 במספר. במוקד, הפועל תל אביב תתארח לקרב ענק בטדי אצל בית”ר ירושלים. 

מי ששובץ לנהל את ההתמודדות הזו הוא יגאל פריד, כשניב שטייף יהיה ב-VAR יחד עם שלומי בן אברהם. במשחק בין מ.ס אשדוד למכבי חיפה השופט יהיה גל לייבוביץ’, ובהפועל באר שבע נגד הפועל ירושלים עומר בירן יהיה האיש עם המשרוקית.

ספיר ברמן שובצה להתמודדות בין מכבי נתניה להפועל פתח תקווה, שניר לוי יהיה על הדשא למשחק בין מכבי תל אביב לעירוני טבריה בבלומפילד, יובל שטיין ישפוט את המפגש בין הפועל חיפה לבני סכנין ובמשחק השיפתח את המחזור, דוד פוקסמן ינהל את בני ריינה נגד קריית שמונה.

