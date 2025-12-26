דקה 16: בני ריינה - כפר שלם 0:1

סוף סוף גביע המדינה חוזר אלינו. בשעה זו סיבוב ח’ ממשיך עם ארבעה משחקים במקביל. במוקד – מכבי בני ריינה פוגשת את הפועל כפר שלם, מכבי הרצליה מארחת את מ.כ כפר סבא, מ.ס כפר קאסם מול ירמיהו חולון והפועל כפר סבא פוגשת את מ.ס דימונה.

בני ריינה – הפועל כפר שלם 0:1

הקבוצה מליגת העל נמצאת בתקופה לא טובה בכלל, אפילו רעה אפשר להגיד, כאשר היא במקום האחרון וניצחה עד כה משחק אחד בלבד העונה, כאשר היום רוצה להשיג ניצחון שאולי יוציא אותה לדרך חדשה. האורחת מנגד, נמצאת במקום השישי בלאומית וחולמת להפתיע את היריבה.

דקה 11, שער! בני ריינה עלתה ל-0:1: והנה הראשון של ריינה. הגבהה נהדרת מצד שמאל חלפה על פני כולם, ג’וניור פיוס נשאר חופשי ונגח לרשת.

הרכב ריינה: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, אלכסה פייץ’, עאיד חבשי, עבדאללה ג’אבר, עידן גורן, ג’וזה קוריה, ג’וניור פיוס, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר ואיאד חלאילי.

הרכב כפר שלם: רוי ששון, דניאל טישלר, נועם שוורץ, עמית קרדי, עבאס סמארי, ניר חסון, יובל אשכנזי, גיא סיביליה, אוהד חזוט, אור רויזמן ואבנעזר ממאטה.

מכבי הרצליה – מ.כ כפר סבא 0:1

משחק מרתק נוסף. הקבוצה מהלאומית היא המפתיעה עד כה בליגה שלה, כשהיא נמצאת במקום השני ונראית די טוב, כאשר היא חולמת לעשות מסע קסם גם בגביע. מנגד, קבוצת האוהדים מליגה א’ דרום במקום הרביעי כבר הפתיעה בסיבוב ז’ את הפועל ראשון לציון ורוצה להשיג סנסציה נוספת.

דקה 7, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: אחרי ערבובייה בהגנה, אוהד ברזילי דחק את הכדור מקרוב.

הרכב מכבי הרצליה: שון בן נשר, רועי הרמן, אופק משען, אוהד ברזילי, אופק עובדיה, אילון ירושלמי, זיו לי, טל נעים, עמית יברבאום, רום אליאס ורן ואתורי.

הרכב כפר סבא: בן ויצמן, לני יוסף, עמית תקתוק, רוסלן קוזניצוב, עלי דחלה, לב כהן, טל בניש, גל שלהבת, גיא מונסטירסקי, בן יוספי ואיזי ניב-הנסן.

מ.ס כפר קאסם – ירמיהו חולון 0:0

משחק נוסף בין קבוצות שלא מאותה ליגה. המארחת פתחה היטב את העונה מבחינתה גם כן בלאומית, כשהיא במקום החמישי ומפתיעה פעם אחר פעם וכעת רוצה להתקדם שלב ללא תקלות. האורחת, שהיא כמובן אנדרדוג מובהק, נמצאת במקום ה-11 בליגה א’ דרום וחולמת על סנסציה.

הרכב כפר קאסם: מתן גלנטי, אחמד טאהא, אחמד טהה, כרם עאמר, עומרי עאמר, עלא געפר, ריאן אשמוז, נואף בזיע, אנס דאבור, איברהים בדיר. ואגו קריסטיאן.

הרכב ירמיהו חולון: רותם דהאן, אור סיני, אורי עגייב, אושרי טדלה, דמיטרי אנטין, דניאל דה וונדלר, כחל יוסף, ליאל מרסיאנו, עמית קודמן, רוי בנבניסטי ושון בוסקילה.

מ.ס דימונה – הפועל כפר סבא 0:0

עוד משחק בין קבוצה מליגה א’ ומועדון מהלאומית. המארחת נמצאת במקום החמישי ובסיבוב הקודם ביצעה סנסציה גדולה כשהדיחה את מכבי פתח תקווה וכעת חולמת על הפתעה נוספת. האורחת גם היא מהחלק העליון של הליגה שלה, במקום השלישי ומקווה לא להיות מופתעת.

הרכב דימונה: גל נבון, רועי ממן, אריאל אלמלם, בנימין נתן, כרם ארשיד, נועם גמון, עדי תמיר, עמית ביטון, פראס גנאים, רום אליגון ושי בוזנח.

הרכב כפר סבא: ראזי אבו חמדאן, אופק פרץ, איתי אהוד, איתי זדה, איתי שביט, אלון דמול, גטאצ’או יבלו, חוליו סזאר, יואב קורן, נועם כהן ועמית ארזי.