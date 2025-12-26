יום שישי, 26.12.2025 שעה 19:13
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1492-136817פרטיזן בלגרד15
33%1541-146518אנדולו אפס16
33%1640-157718באסקוניה17
33%1670-163118פאריס18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

רבע 1, 03:34: פרטיזן - מכבי ת"א 23:28

יורוליג, מחזור 18: הצהובים רוצים להמשיך במומנטום המדהים ולרשום ניצחון חמישי ברצף במפעל, כשלפתע חלום הפליי-אין בראש. פנארויה עורך בכורה מנגד

לוני ווקר (אלעד גולדשטיין מכבי תל אביב)
לוני ווקר (אלעד גולדשטיין מכבי תל אביב)

המחזור ה-18 ביורוליג התפצל לשניים כאשר חלק שוחק לפני חג המולד והחלק השני משוחק אחריו, כאשר בשעה זו המחזור נמשך עם הנציגה הישראלית הנוספת, לאחר שהפועל ת”א שיחקה בחלק א’. מכבי תל אביב מתארחת כעת אצל פרטיזן בלגרד במטרה ברורה והיא להמשיך בכושר המדהים שבו היא נמצאת.

כבר היה רגע שהיה נדמה שהעונה האירופית של הצהובים נגמרה, אך לפתע החיים חזרו ויש תקווה אפילו על הגעה לפליי-אין. שבעה ניצחונות ברצף בכל המסגרות, ארבעה במפעל היוקרתי באירופה ובמסע הזה יקוו עודד קטש והבחורים שלו להמשיך גם בסרביה, באחד האולמות הקשים באירופה אל מול אחד הקהלים העוינים ביבשת.

מכבי תל אביב גם קיבלה כמה ימי מנוחה, דבר שלא רגילים אליו כל כך במועדון, כשלא שיחקו מאז יום ראשון בו ניצחו 72:88 את נס ציונה. אחרי הניצחון על ז’לגיריס, וילרבאן, דובאי ו-ולנסיה, הצהובים ירצו להמשיך כשהם כרגע עם מאזן של שבעה ניצחונות לצד עשרה הפסדים ובמקום ה-14, שלושה משחקים הבדל מהמקום שמוביל לפליי-אין בסיום העונה.

מהצד השני, פרטיזן נקלעה למשבר חריף ואף חטפה השפלה כואבת עם 109:68 נגד ז’לגיריס, ובסופו של דבר מונה המאמן במקומו של ז’ליקו אובראדוביץ’ כשז’ואן פנארויה, והמאמן עורך את הבכורה שלו על הקווים במועדון הסרבי נגד הקבוצה הצהובה ונגד עודד קטש, במטרה להחזיר את הלבנים-שחורים למסלול.

רבע ראשון

חמישיית פרטיזן בלגרד: קמרון פיין, דילן אוסטקובסקי, ואניה מרינקוביץ’, סטרלינג בראון וברונו פרננדו.

חמישיית מכבי ת”א: לוני ווקר, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, רומן סורקין ואושיי בריסט.

# 10:00-5:00: הסל הראשון של מכבי תל אביב נכנס מריבאונד של אושיי בריסט. הקבוצה של עודד קטש לא הייתה מרוכזת במיוחד בהגנה, מה שהוביל לקצב צבירת נקודות אדיר לפרטיזן בלגרד, כשמנגד הצהובים ניסו לפצות דרך התקפות מהירות.

