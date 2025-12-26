רבע 1, 03:34: פרטיזן - מכבי ת"א 23:28

המחזור ה-18 ביורוליג התפצל לשניים כאשר חלק שוחק לפני חג המולד והחלק השני משוחק אחריו, כאשר בשעה זו המחזור נמשך עם הנציגה הישראלית הנוספת, לאחר שהפועל ת”א שיחקה בחלק א’. מכבי תל אביב מתארחת כעת אצל פרטיזן בלגרד במטרה ברורה והיא להמשיך בכושר המדהים שבו היא נמצאת.

כבר היה רגע שהיה נדמה שהעונה האירופית של הצהובים נגמרה, אך לפתע החיים חזרו ויש תקווה אפילו על הגעה לפליי-אין. שבעה ניצחונות ברצף בכל המסגרות, ארבעה במפעל היוקרתי באירופה ובמסע הזה יקוו עודד קטש והבחורים שלו להמשיך גם בסרביה, באחד האולמות הקשים באירופה אל מול אחד הקהלים העוינים ביבשת.

מכבי תל אביב גם קיבלה כמה ימי מנוחה, דבר שלא רגילים אליו כל כך במועדון, כשלא שיחקו מאז יום ראשון בו ניצחו 72:88 את נס ציונה. אחרי הניצחון על ז’לגיריס, וילרבאן, דובאי ו-ולנסיה, הצהובים ירצו להמשיך כשהם כרגע עם מאזן של שבעה ניצחונות לצד עשרה הפסדים ובמקום ה-14, שלושה משחקים הבדל מהמקום שמוביל לפליי-אין בסיום העונה.

מהצד השני, פרטיזן נקלעה למשבר חריף ואף חטפה השפלה כואבת עם 109:68 נגד ז’לגיריס, ובסופו של דבר מונה המאמן במקומו של ז’ליקו אובראדוביץ’ כשז’ואן פנארויה, והמאמן עורך את הבכורה שלו על הקווים במועדון הסרבי נגד הקבוצה הצהובה ונגד עודד קטש, במטרה להחזיר את הלבנים-שחורים למסלול.

רבע ראשון

חמישיית פרטיזן בלגרד: קמרון פיין, דילן אוסטקובסקי, ואניה מרינקוביץ’, סטרלינג בראון וברונו פרננדו.

חמישיית מכבי ת”א: לוני ווקר, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, רומן סורקין ואושיי בריסט.

# 10:00-5:00: הסל הראשון של מכבי תל אביב נכנס מריבאונד של אושיי בריסט. הקבוצה של עודד קטש לא הייתה מרוכזת במיוחד בהגנה, מה שהוביל לקצב צבירת נקודות אדיר לפרטיזן בלגרד, כשמנגד הצהובים ניסו לפצות דרך התקפות מהירות.