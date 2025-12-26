יגיע לליגת העל? דן עובדיה החל להתאמן עם סכנין

מזה שנים שדן עובדיה, החלוץ בן ה-26, מנסה להגיע לליגת העל. והנה, הבוקר (שישי) נודע ל-ONE כי נקרא לאימון בני סכנין מליגת העל. במרוצת השנים ניסה את מזלו מעבר לים, אם זה בספרד, אם זה בסלובניה ובמקומות אחרים, אך תמיד מצא עצמו חוזר ארצה, הביתה. מה גם שבאחרונה התחתן עם בחירת ליבו, ליאל אוחנה, כוכבת טיקטוק.

הוא גדל בבאר שבע, כשקבוצת הבוגרים הראשונה שלו בארץ הייתה מ.כ. ירמיהו חולון מליגה א'. מעבר לכך, שיחק גם במדי מכבי קריית גת, מ.ס. צעירי טייבה, צעירי כפר כנא והפועל 'בני רגב' לוד. ממכבי יבנה נפרד באחרונה בקדנציה שנייה, לאחר 13 הופעות וצמד שערים. הבוקר, כאמור, הגיע לאימון בני סכנין, אותה מאמן שרון מימר.

רק אתמול הקבוצה מצפון הארץ נפרדה מגביע המדינה בכדורגל, כאשר הפסידה 2:0 למכבי יפו מהליגה הלאומית ובכך הופתעה לגמרי, במה שהיה נקרא "סנסציה ראשונה לשלב 32 הגדולות". סכנין, כיום, במקום השביעי בטבלת ליגת העל, שלוש נקודות מהמקום החמישי בו נמצאת מכבי נתניה. עובדיה ינסה להוכיח כי ראוי הוא לליגת העל ולחבור לסגל של מימר בקרוב.