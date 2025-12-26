"מבקשת בשם הבן שלי - אל תלבשו את החולצה"

ברצועת עזה עדיין נותר חטוף חלל ישראלי אחרון, רן גואילי ז”ל. רן היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של משטרת ישראל. במהלך הטבח בעלומים ב-7.10 הוא נורה ונפצע קשה, נחטף וגופתו נלקחה לרצועת עזה על ידי מחבלי חמאס.

אמו של רן, טלי גואילי, הגיבה בהקשר של ראיון של חבר הכנסת סימון דוידסון על החולצות של אוהדי הפועל תל אביב נגד המשטרה: “משטרת ישראל הצילה את תושבי המדינה. אני מתביישת בחולצה הזו ובכל מי שלובש אותה”.

טלי, שכאמור בנה רן שעדיין לא הושב לישראל היה שוטר, הוסיפה לגבי אותן חולצות שעוררו סערה: “מבקשת מכם בשם הבן הגיבור שלי רן שוטר יס”מ שעדיין חטוף בעזה ובלי קשר לבג”ץ - אל תלבשו את החולצה. כל כך קשה לי לראות אותה”.

הפוסט של טלי גואילי (צילום מסך)

הוריו של רן גואילי (מרטין גוטדאמק)

כזכור, בית המשפט הגבוה לצדק החליט על צו ביניים ובסופו של דבר כרגע מותר לאוהדי האדומים להגיע עם החולצה המדוברת למשחקים של הקבוצה, ולמשטרה אין אישור לאסור עליהם ללבוש אותה באצטדיונים.