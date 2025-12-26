"נספר עליו לנכדים": המספרים מהמופע של יוקיץ'

אחד המשחקים הכי גדולים שנראו העונה, שנראו בשנים האחרונות ובטח ובטח שנראו בכריסמס ב-NBA. מינסוטה ודנבר סיפקו את המופע של הלילה (בין חמישי לשישי), ובסופו של דבר ערב היסטורי של ניקולה יוקיץ’ הוביל ל-138:142 מדהים בהארכה על הטימברוולבס, במפגש בין השלישית במערב לרביעית שאורבת לה.

דנבר שייטה כמעט לאורך כל המשחק ביתרון דו ספרתי, אבל לפתע ריצת 2:16 בסיום גרמה למשחק צמוד ואנתוני אדוארדס בשלשה מדהימה כפה הארכה ובכללי רשם משחק מדהים של 44 נקודות, ואפילו ההארכה נפתחה ב-0:9 של מינסוטה, אך בסופו של דבר יוקיץ’ יצא מחייך, כשאדוארדס אפילו קיבל שתי טכניות בסיום והורחק.

אז מה עשה יוקיץ’? 56 נקודות, 16 ריבאונדים ו-15 אסיסטים. כן, תקראו שוב – 56 נקודות, 16 ריבאונדים ו-15 אסיסטים, כשאת כל זאת הוא עשה עם 15 מ-21 מהשדה ו-22 מ-23 מקו העונשין, הופעה היסטורית, לא פחות. אז קצת מספרים. תחילה, יוקיץ’ הראשון אי פעם לראשונה 55+, 15+ ו-15+, זה קודם כל.

ניקולה יוקיץ' וג'מאל מארי (רויטרס)

הסרבי הוא השחקן החמישי לקלוע 50 נקודות ומעלה בחג המולד ושלישי אחרי הרבה, כשעוד קלעו זה ברנרנד קינג (60), ווילט צ’מברליין (59), יוקיץ’ (56), ריק בארי (50) ולוקה דונצ’יץ’ (50). בנוסף, הוא הצטרף לראסל ווסטברוק וראסל ווטסברוק כיחידים עם יותר מטריפל דאבל אחד במשחקי חג המולד, כשעשה זאת גם ב-2022.

ב-ESPN החמיאו בענק: “חווינו רגע היסטורי, יוקיץ’ הוא שחקן שנספר לנכדים שלנו שהיינו עדים לדבר כזה. הוא תופעת טובה”. הסרבי עצמו דיבר בסיום: “בחצי הראשון הובלנו, הם חזרו, בחצי השני אותו דבר, אדוארדס קלע שלשה מדהימה לכפות הארכה, מצאנו דרך לשוב אנחנו ולנצח את המשחק”.

על ההופעה שלו: “אני אחמיא לחברים שלי לקבוצה, יש לנו כמה פצועים ויש כאן מנטליות של ‘הבא בתור’, והרבה הופיעו כאן עם משחק גדול, שמח שגם אני הצלחתי לרשום משחק טוב. המשחק עצמו? משחק משוגע, נחמד לסיים עם ניצחון”.