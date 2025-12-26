"הלחץ של הפועל ת"א לאחרונה עבד על חשבוננו"

אחרי שהפסידה פעמיים ברציפות בליגה, במועדון ספורט אשדוד קיוו שאולי הגביע יחזיר את הקבוצה למסלול, אבל שוב מעדו מול הפועל תל אביב. בפעם השלישית העונה בכל המסגרות, הקבוצה מעיר הנמל שוב הפסידה לאדומים מתל אביב, הפעם בתוצאה 3:0 אמש (חמישי). אשדוד הצליחה להחזיק עד ההרחקה של חמודי עאמר והיא תצטרך להתרכז במאמצים לעצור את הרצף במסגרת הליגה בלבד.

באשדוד הגיעו במטרה לעבור לשלב הבא והיו במשחק עד ההרחקה וזה גורם לזעם גדול על הכרטיס הצהוב השני שנשלף לחמודי עאמר. כבר בצפייה של הצוות המקצועי בספסל באירוע היה ניתן לראות בבירור שלא היה כרטיס צהוב שני וזה גרם לכעס אדיר במועדון. "כנראה שהלחץ של הפועל על השופטים בשבועיים האחרונים עבד על חשבוננו", אמר גורם באשדוד, "בחיים אין פאול במהלך הזה. שלחו שופט שבא לתת כבוד להפועל ונבהל מהצעקה של עומרי אלטמן, אבל הוא לא אשם. מי ששלח אותו לשפוט במשחק כזה הוא האשם".

למרות רשימת הנעדרים הארוכה, הפערים בין הקבוצות היו ברורים על אנשי אשדוד, אבל הם ידעו שהם לא כל כך גדולים עד לכדי מצב שבמשחק עיקש הכל היה יכול להיות. מאמן הקבוצה חיים סילבס הסתדר שוב בלי הרבה שחקנים משמעותיים ואילתר בהגנה.

ברדה: לא פשוט לפרוץ קבוצה שמתגוננת נמוך

בקבוצה מתנחמים שלמרות שספג שלושה שערים, הביטחון של קרול נימצ'יסקי חזר. אחד המניות הבטוחות באשדוד עבר שבוע לא פשוט, אבל לחבריו סיפר שהשיחות עם אנשי הקבוצה ובראשם המאמן, עזרו לו מאוד כדי לעבור את המשבר הזה בצורה טובה. "זה נכון שקרול הוציא 3 כדורים מהרשת, אבל הוא חזר ברוב המשחק לתת ביטחון להגנה", אמרו שחקנים.

לקראת המשחק נגד מכבי חיפה, חמודי עאמר יחסר בגלל ההרחקה ויחד איתו גם הפצועים לטווח הארוך אדיר לוי, טום בן זקן ואורי עזו. טימותי אוואני, ניר ביטון ונועם מוצ'ה בספק גדול מאוד. אוואני, שהיה אמור להיות עם נבחרת אוגנדה באליפות אפריקה, עובר תקופה לא פשוט גם כתוצאה מסיטואציה משפחתית מורכבת והוא לא כשיר כדי לטוס. אוואני עדיין לא רואה בצורה טובה בעין בגלל שטף דם שנוצר בעקבות הזעזוע מוח שספג נגד הפועל ירושלים אבל ימשיך בבדיקות.