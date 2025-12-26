"מסי אוהב את הליגה במקסיקו ולא שומר טינה"

אינטר מיאמי וליאו מסי סיימו שנה חלומית מבחינתם עם זכייה באליפות ה-MLS. אחד משחקני הסגל של הוורודים, השוער המחליף ממוצא מקסיקני וויליאם יארבורו, התראיין לתקשורת המקומית במקסיקו וסיפר בין היתר על היחס של הפרעוש למקסיקנים לאור המיתוס שהארגנטינאי עדיין שומר להם טינה ממונדיאל 2022 על רקע היריבות ההיסטורית.

“הוא ממש אוהב את הליגה המקסיקנית”, ציין יארבורו והוסיף: “הוא מכיר את כל המועדונים והשחקנים, מכיר מה קרה במשחקים, הוא יודע הכל”. השוער עוד שיתף כאמור על התחושות של מסי כלפי מקסיקו לאור אירועי גביע העולם בקטאר.

כזכור, לאחר ניצחון האלביסלסטה 0:2 על מקסיקו בשלב הבתים של אותו טורניר לפני כמעט 4 שנים, מסי החליף חולצות עם אנדרס גואדרדו, כשלאחר המשחק החולצה נתפסה בעדשת מצלמה על הרצפה בזמן שהפרעוש הוריד נעליים, מה שעורר זעם גדול בקרב העם המקסיקני.

ליאו מסי (IMAGO)

“הוא לא אחד שנוטר טינה. הוא מגן על עצמו אם מתגרים בו, אבל הוא מגיב בלהט הרגע ובזה זה נגמר”, אמר יארבורו שמסיים חוזה בסוף חודש דצמבר הנוכחי ולא אמור להמשיך באינטר מיאמי לצד מסי, לואיס סוארס ושאר חבריהם.

הפרעוש ומיאמי לקחו אליפות ראשונה אי פעם עבור המועדון בוורוד אחרי שניצחו 1:3 את ונקובר של תומאס מולר במעמד הגמר, בו מסי עצמו סיפק שני בישולים כשאחד מהם אף לחברו לנבחרת – רודריגו דה פול.