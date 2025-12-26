"אתה מוסלמי, יש לך אחריות": מוחמד סלאח חטף

סלאח בן ה-33 הפך את שיתוף התמונה למסורת שנתית, וגם השנה העלה לחשבון האינסטגרם שלו תמונה בה נראות בנותיו, מאקה (11) וקאיאן (5), יושבות ליד עץ חג מולד מקושט בכדורים וסרט אדום גדול. בדומה לשנים קודמות, גם הפעם הסתפק במסר קצר, אך כזה שהספיק כדי להצית דיון סוער.

חלק מעוקביו המוסלמים הביעו ביקורת חריפה, וטענו כי מדובר במעשה שאינו תואם את האיסלאם. “אתה מוסלמי ומיליונים עוקבים אחריך, זו אחריות”, כתב אחד מהם, בעוד אחרים הזהירו מפני “מסר בעייתי לצעירים”.

מנגד, סלאח זכה גם לגל תמיכה רחב, הן ממוסלמים והן מלא מוסלמים, ששיבחו אותו על מסר של סובלנות, כבוד ואנושיות. “העולם יהיה מקום טוב יותר אם נכבד את השוני בינינו”, נכתב באחת התגובות. אחרים הדגישו כי מדובר במחווה פשוטה לילדיו ובמסר של אחדות.

הבנות של מוחמד סלאח עם העץ (אינסטגרם)

בינתיים, “המלך המצרי” עצמו כלל לא נמצא בבית, אלא עסוק עם נבחרת מצרים בגביע אפריקה לאומות. סלאח התאמן גם ביום חג המולד, ואף כבש את הפנדל המכריע בניצחון 1:2 על זימבבואה. ביום שישי תפגוש מצרים את דרום אפריקה, בניסיון להמשיך במומנטום.

מצרים, שיאנית הזכיות בטורניר עם שבעה תארים, לא הניפה את הגביע מאז 2010, השנה האחרונה לפני שסלאח הפך לשחקן קבוע בנבחרת. עבורו, זכייה ראשונה באליפות אפריקה עדיין נותרה יעד מרכזי, כדי לשים גם את הסאגה שהייתה בליברפול מאחור.