יום שישי, 26.12.2025
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

לקראת מכבי ת"א: גונן תורגל בהרכב הפועל חיפה

גל אראל הפתיע וצפוי לפתוח עם הקשר הצעיר, ובאופן כללי לעלות עם מערך התקפי שיכלול את איסט, חטואל, אנדו ופרבר. הדילמה: אנטמן או מצ'יני בשער

|
יעד גונן עם הכדור (רועי כפיר)
יעד גונן עם הכדור (רועי כפיר)

בהפועל חיפה ינסו מחר (שבת, 17:30) בבלומפילד להפתיע את מכבי ת"א ולעבור לשלב שמינית הגמר ובכך להתכונן עם הרבה אנרגיות טובות לקראת משחקה החשוב של הקבוצה בליגה בשלישי הבא כאשר  מול בני סכנין שנמצאת במקום ה-7.

גל אראל לפחות עד אתמול התלבט בסוגיה אחת מרכזית בעמדת השוער כאשר בנג'מין מצ'יני וניב אנטמן תורגלו לסירוגין. המאמן בכל מקרה יציב הרכב התקפי לכל דבר במטרה להשיג הכרעה כאשר בחלק הקדמי תורגלו רג'יס אנדו שמצוי בכושר מצוין, ג'בון איסט ורותם חטואל.

ההפתעה של אראל היא הצבתו של הקשר הצעיר והמוכשר יעד גונן בקישור כאשר לצידו ישחקו יונתן פרבר, שכפי שפורסם ב-ONE מסיים חוזה בקיץ וטרם קיבל הצעה דבר שיכול לסלול את דרכו לחתום כבר בינואר בכל קבוצה לעונה הבאה, ונאור סבג.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

בהגנה יהיה זה אורן ביטון שיחזור לעמדת המגן השמאלי על חשבון סאנה גומס כאשר דור מלול הוותיק שזוכה להמון הערכה ישחק לצד ג'ורג' דיבה ותמיר ארבל יפתח בקישור. הבלם ברונו רמירז יחזור לסגל אחרי שהתאושש מפציעה, אבל יחכה להזדמנות שלו מהספסל.

שחקן אחר שיורד לספסל הוא אופק ביטון אצלו חלה ירידה משמעותית ביכולת במחזורים האחרונים. בהפועל חיפה מצפים להגעתו של קשר הרכש סנדרו אלטונשוילי שסיכם עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת ויוכל כבר בינואר לשחק עם הקבוצה. מדובר בקשר שאמור לשדרג באופן משמעותי את הקישור של הקבוצה.

ההרכב המושער: ניב אנטמן (בנג'מין מצ'יני), תמיר ארבל, ג'ורג' דיבה, דור מלול, אורן ביטון, נאור סבג, יונתן פרבר, יעד גונן, רג’יס אנדו, רותם חטואל וג’בון איסט.

