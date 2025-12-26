סטיוארט, גורה וקאני תורגלו בהתקפה של בכר

אחרי שאיבדו זמנית סיכוי לחזור ולהאבק על אחד מהמקומות השני והשלישי שמובילים בביטחון לאירופה בהפסד לבית"ר ירושלים, במכבי חיפה ינסו לשמור לעצמם את הסיכוי לזכות השנה לפחות בגביע המדינה, דבר שאמור להמתיק מעט את העונה. לשם כך על חיפה לעשות צעד ראשון כבר מחר (שבת, 15:00) בעילוט מול מכבי אחי נצרת של עלי חטיב.

הירוקים זוכרים היטב את אותו עלי חטיב שלפני שנתיים כמעט הצליח יחד עם הפועל כפר סבא להפתיע את החיפאים שניצחו בסופו של דבר רק אחרי הארכה 3:6. זאת גם הסיבה שברק בכר יחפש הכרעה מהירה.

בחלק הקדמי תורגלו אתמול שלישיה שמורכבת ממלך שערי הקבוצה טרבינטה סטיוארט, קנג'י גורה שנמצא בכושר טוב וסילבה קאני כאשר בקישור תורגלו פטר אגבה שמשווע לדקות משחק ובמרכז ההגנה תורגלו ליסב עיסאת ואלעד אמיר, שהוקפץ השבוע חזרה מקבוצת הנוער. אגב, גם דניאל דרזי הצעיר הוקפץ לסגל הקבוצה הבוגרת חזרה, אבל יפתח בספסל.

ברק בכר (רדאד ג'בארה)

מי שחוזר לשחק בהרכב יהיה יילה בטאי ששב מהרחקה, כאשר בצד שמאל ישחק פייר קורנו. אלעד אמיר יחליף את שון גולדברג הפצוע שלפי שעה יש ספק גדול מאוד אם יוכל לעמוד לרשותו של ברק בכר במשחק החוץ בשלישי מול מ.ס.אשדוד. בנוסף לגולדברג יחסרו עבדולאי סק וג'ורג'יה יובאנוביץ' כמו גם סוף פודוגראנו המושעה, שאמור בינואר לעזוב את הקבוצה. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, החלוץ עומר דהן צפוי לחתום בהפועל רעננה מהליגה הלאומית.

כ-1,000 כרטיסים הוקצו לטובת אוהדי מכבי חיפה שיגיעו לדחוף את הקבוצה. במקביל למשחק הגביע נמשכים כל הזמן הניסיונות על מנת לצרף לפחות שני שחקני חיזוק – שחקן בעמדה מספר 10 וכנף ימין, כדי להשתדרג ולהיערך נכון יותר להמשך המאבקים בליגת העל.