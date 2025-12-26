יום שישי, 26.12.2025 שעה 09:14
כדורגל ישראלי

סטיוארט, גורה וקאני תורגלו בהתקפה של בכר

מכבי חיפה ממשיכה בהכנות לאחי נצרת מחר (15:00) בגביע: המאמן תירגל את עיסאת ואלעד אמיר בהגנה, ואת אגבה בקישור. דרזי בסגל. וגם: פציעת גולדברג

|
גורה, סטיוארט ואזולאי (עמרי שטיין)
גורה, סטיוארט ואזולאי (עמרי שטיין)

אחרי שאיבדו זמנית סיכוי לחזור ולהאבק על אחד מהמקומות השני והשלישי שמובילים בביטחון לאירופה בהפסד לבית"ר ירושלים, במכבי חיפה ינסו לשמור לעצמם את הסיכוי לזכות השנה לפחות בגביע המדינה, דבר שאמור להמתיק מעט את העונה. לשם כך על חיפה לעשות צעד ראשון כבר מחר (שבת, 15:00) בעילוט מול מכבי אחי נצרת של עלי חטיב.

הירוקים זוכרים היטב את אותו עלי חטיב שלפני שנתיים כמעט הצליח יחד עם הפועל כפר סבא להפתיע את החיפאים שניצחו בסופו של דבר רק אחרי הארכה 3:6. זאת גם הסיבה שברק בכר יחפש הכרעה מהירה.

בחלק הקדמי תורגלו אתמול שלישיה שמורכבת ממלך שערי הקבוצה טרבינטה סטיוארט, קנג'י גורה שנמצא בכושר טוב וסילבה קאני כאשר בקישור תורגלו פטר אגבה שמשווע לדקות משחק ובמרכז ההגנה תורגלו ליסב עיסאת ואלעד אמיר, שהוקפץ השבוע חזרה מקבוצת הנוער. אגב, גם דניאל דרזי הצעיר הוקפץ לסגל הקבוצה הבוגרת חזרה, אבל יפתח בספסל.

ברק בכר (רדאד גברק בכר (רדאד ג'בארה)

מי שחוזר לשחק בהרכב יהיה יילה בטאי ששב מהרחקה, כאשר בצד שמאל ישחק פייר קורנו. אלעד אמיר יחליף את שון גולדברג הפצוע שלפי שעה יש ספק גדול מאוד אם יוכל לעמוד לרשותו של ברק בכר במשחק החוץ בשלישי מול מ.ס.אשדוד. בנוסף לגולדברג יחסרו עבדולאי סק וג'ורג'יה יובאנוביץ' כמו גם סוף פודוגראנו המושעה, שאמור בינואר לעזוב את הקבוצה.  כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, החלוץ עומר דהן צפוי לחתום בהפועל רעננה מהליגה הלאומית.

כ-1,000 כרטיסים הוקצו לטובת אוהדי מכבי חיפה שיגיעו לדחוף את הקבוצה. במקביל למשחק הגביע נמשכים כל הזמן הניסיונות על מנת לצרף לפחות שני שחקני חיזוק – שחקן בעמדה מספר 10 וכנף ימין, כדי להשתדרג ולהיערך נכון יותר להמשך המאבקים בליגת העל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */