יום שישי, 26.12.2025 שעה 09:38
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3618-2717אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2628-3117מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2326-2417פולהאם13
2223-2617טוטנהאם14
2229-2617בורנמות'15
1931-2417לידס16
1826-1717נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

"הכל טוב": הולאנד הגיב לאיום המשקל של פפ

אחרי שמאמנו הבהיר שמי שיחזור בעודף משקל מהחג לא ישחק מול פורסט, הנורבגי ענה עם ההומור האופייני שלו - עם תמונה שלו נשקל ברשת. וכמה הוא שוקל?

|
ארלינג הולאנד ופפ גווארדיולה (IMAGO)
ארלינג הולאנד ופפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי נמצאת בתקופה מצוינת עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל 0:3 מרשים על ווסטהאם בשבת האחרונה בפרמייר ליג, שמציב את התכולים חזק במאבק האליפות וצמודים מאוד לארסנל שבפסגה. אבל אצל פפ גווארדיולה, גם רצף כזה לא מבטיח שקט, בטח לא כשחג המולד מעבר לפינה.

המאמן הספרדי החליט להקדים תרופה למכה והבהיר לשחקניו: החג הוא חג, אבל המשקל עניין רציני. גווארדיולה הודיע לסגל כי כל שחקן שיחזור מחופשת חג המולד (שלושה ימים בלבד, כן?) עם משקל עודף, פשוט לא ייכלל בסגל למשחק הבא מול נוטינגהאם פורסט.

ביום ה-25 בדצמבר, בזמן שאחרים פותחים מתנות, אצל הסיטיזנס מתוכננת פעילות קצת פחות חגיגית: שקילה קבוצתית. “ברגע שהם חוזרים אחרי שלושה ימים, אני רוצה לראות איך הם מגיעים”, אמר פפ, והוסיף בקריצה פחות נסתרת: “הם יכולים לאכול, אבל אני רוצה לשלוט בהם”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

גווארדיולה לא השאיר הרבה מקום לפרשנות והמחיש את האיום בצורה ציורית במיוחד: “תדמיינו שחקן שנמצא עכשיו במצב מושלם, ואז חוזר עם עוד שלושה קילוגרמים? הוא יישאר במנצ’סטר. הוא לא ייסע לנוטינגהאם פורסט. 10 מתוך 10, זה בטוח”.

מי שנראה רגוע במיוחד בתוך כל סיפור הדיאטה הוא ארלינג הולאנד. החלוץ הנורבגי העלה אתמול (חמישי) תמונה לרשתות החברתיות כשהוא עומד על משקל, בצירוף הכיתוב הקצר: “הכול טוב” – במסר קורע וברור לפפ, ובעיקר לכל מי שחשש שהחגים יפגעו לו במקום בהרכב.

השקילה של ארלינג הולאנד (אינסטגרם)השקילה של ארלינג הולאנד (אינסטגרם)

אגב, אם מישהו התעניין במקרה כמה שוקל ארלינג הולאנד אחרי ארוחת החג ובאופן כללי, אז המשקל שאותו צילם הנורבגי הראה 94.4 נזכיר שהחלוץ האדיר הוא מטר ו-95 סנטימטרים, כך שהמשקל הוא לא חריג וכהרגלו השחקן מקפיד להיות בכושר שיא בכל מה שקשור לבריאות וכושר גופני.

הוספת תגובה




למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
ערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
