"הכל טוב": הולאנד הגיב לאיום המשקל של פפ

מנצ’סטר סיטי נמצאת בתקופה מצוינת עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל 0:3 מרשים על ווסטהאם בשבת האחרונה בפרמייר ליג, שמציב את התכולים חזק במאבק האליפות וצמודים מאוד לארסנל שבפסגה. אבל אצל פפ גווארדיולה, גם רצף כזה לא מבטיח שקט, בטח לא כשחג המולד מעבר לפינה.

המאמן הספרדי החליט להקדים תרופה למכה והבהיר לשחקניו: החג הוא חג, אבל המשקל עניין רציני. גווארדיולה הודיע לסגל כי כל שחקן שיחזור מחופשת חג המולד (שלושה ימים בלבד, כן?) עם משקל עודף, פשוט לא ייכלל בסגל למשחק הבא מול נוטינגהאם פורסט.

ביום ה-25 בדצמבר, בזמן שאחרים פותחים מתנות, אצל הסיטיזנס מתוכננת פעילות קצת פחות חגיגית: שקילה קבוצתית. “ברגע שהם חוזרים אחרי שלושה ימים, אני רוצה לראות איך הם מגיעים”, אמר פפ, והוסיף בקריצה פחות נסתרת: “הם יכולים לאכול, אבל אני רוצה לשלוט בהם”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

גווארדיולה לא השאיר הרבה מקום לפרשנות והמחיש את האיום בצורה ציורית במיוחד: “תדמיינו שחקן שנמצא עכשיו במצב מושלם, ואז חוזר עם עוד שלושה קילוגרמים? הוא יישאר במנצ’סטר. הוא לא ייסע לנוטינגהאם פורסט. 10 מתוך 10, זה בטוח”.

מי שנראה רגוע במיוחד בתוך כל סיפור הדיאטה הוא ארלינג הולאנד. החלוץ הנורבגי העלה אתמול (חמישי) תמונה לרשתות החברתיות כשהוא עומד על משקל, בצירוף הכיתוב הקצר: “הכול טוב” – במסר קורע וברור לפפ, ובעיקר לכל מי שחשש שהחגים יפגעו לו במקום בהרכב.

השקילה של ארלינג הולאנד (אינסטגרם)

אגב, אם מישהו התעניין במקרה כמה שוקל ארלינג הולאנד אחרי ארוחת החג ובאופן כללי, אז המשקל שאותו צילם הנורבגי הראה 94.4 נזכיר שהחלוץ האדיר הוא מטר ו-95 סנטימטרים, כך שהמשקל הוא לא חריג וכהרגלו השחקן מקפיד להיות בכושר שיא בכל מה שקשור לבריאות וכושר גופני.