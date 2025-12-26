חג מולד שלא תשכח: 96:119 ליוסטון על הלייקרס

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה עם משחקים נוספים ולוהטים, כאשר במוקד יוסטון רוקטס חגגה היטב את חג המולד עם 96:119 חד וחלק על לוס אנג’לס לייקרס. בנוסף, גולדן סטייט ווריורס גברה 116:126 על דאלאס מאבריקס.

לוס אנג’לס לייקרס (10:19) – יוסטון רוקטס (10:18) 119:96

אמן תומפסון קלע 26 נקודות והוביל שישה שחקנים שרשמו ספרות כפולות, כאשר יוסטון לא פיגרה בשום שלב וניצחה את לוקה דונצ’יץ’ וחבריו. קווין דוראנט הוסיף 25 נקודות ותשעה אסיסטים, והרוקטס סיימו רצף של שני הפסדים ושיפרו את מאזנם ל-7:7 במשחקי חוץ. תומפסון תרם גם שבעה ריבאונדים וחמישה אסיסטים. דונצ’יץ’ קלע 25 נקודות ולברון ג’יימס הוסיף 18.

דונצ’יץ’ ולברון קלעו יחד 4 מ-11 לשלוש ואיבדו יחד תשעה כדורים מתוך 16 איבודים קבוצתיים. דונצ’יץ’ חזר לאחר שהחמיץ משחק בפיניקס בשל פציעה ברגל שמאל. הרוקטס הובילו ב-14 כבר ברבע הראשון, היו ב-53:63 במחצית, פתחו את הרבע השלישי בריצת 5:18 והגדילו ל-23 עד לניצחון. הלייקרס נפלו למאזן שלילי של 27:25 במשחק חג המולד ה-27 ברציפות שלהם וה-52 בסך הכול, והפסידו משחק שלישי רצוף.

גולדן סטייט ווריורס (15:16) – דאלאס מאבריקס (20:12) 116:126

סטפ קרי קלע 23 נקודות ובין היתר שלשה חשובה 3:45 דקות לסיום כדי להוביל להכרעה, ג’ימי באטלר הוסיף 14 נקודות, תשעה אסיסטים ותשעה ריבאונדים, וגולדן סטייט ניצחה את האורחת. רוקי המאבריקס קופר פלאג בלט עם 27 נקודות ב-13 מ-21 מהשדה, שישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים בהופעת הבכורה שלו בחג המולד, בעוד ברנדון וויליאמס קלע 26 נקודות מהספסל.

קליי תומפסון חזר לשחק מול קבוצתו לשעבר לאחר שהחמיץ את המשחק הקודם בשל כאבים בברך שמאל, וזכה לתשואות חמות עם כניסתו הראשונה לפרקט. אנתוני דייוויס לא חזר לאחר שיצא ברבע השני עקב פציעה וסיים עם שלוש נקודות, שלושה ריבאונדים ושתי חסימות ב-11 דקות. דריימונד גרין תרם שבע נקודות וחמישה ריבאונדים.