מוכנה למכונה? הפועל מכינה את עצמה לבית"ר

הפועל תל אביב פגשה אמש (חמישי) את מ.ס אשדוד במסגרת סיבוב ח׳ בגביע המדינה והביסה את היריבה הדרומית ללא יותר מידי מהמורות בתוצאה 0:3 וסימנה וי בדרך לשמינית גמר המפעל, אך לא פחות חשוב, נתנה תצוגה שמכינה את האדומים למפגש הגדול בשבוע הבא נגד בית״ר.

איציק כלפי ועמית לוינטל עם פרק חדש בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים את המפגש בבלומפילד, המאזן המושלם של האדומים מול הדרומיים העונה והחשיבות לשער נקי נוסף לחוליית ההגנה.

וגם: סוגיית לויזו שמתפקד נהדר בעמדה של סתיו טוריאל, ועדכוני הפציעה של השחקן הכי משמעותי בסגל מתחילת העונה. וכמובן ההכנות והחדשות לקראת המפגש נגד היריבה הגדולה מהבירה. האזנה נעימה.