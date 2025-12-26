יום שישי, 26.12.2025 שעה 01:06
כדורגל ישראלי

מוכנה למכונה? הפועל מכינה את עצמה לבית"ר

פודקאסט האדומים חוזר אחרי הניצחון 0:3 על אשדוד בגביע המדינה: החשיבות של השער הנקי, התפקוד של לויזו בהיעדר טוריאל ועדכוני הפציעה שלו. האזינו

|
רוי קורין חוגג עם חבריו (רדאד ג'בארה)
רוי קורין חוגג עם חבריו (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב פגשה אמש (חמישי) את מ.ס אשדוד במסגרת סיבוב ח׳ בגביע המדינה והביסה את היריבה הדרומית ללא יותר מידי מהמורות בתוצאה 0:3 וסימנה וי בדרך לשמינית גמר המפעל, אך לא פחות חשוב, נתנה תצוגה שמכינה את האדומים למפגש הגדול בשבוע הבא נגד בית״ר.

איציק כלפי ועמית לוינטל עם פרק חדש בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים את המפגש בבלומפילד, המאזן המושלם של האדומים מול הדרומיים העונה והחשיבות לשער נקי נוסף לחוליית ההגנה. 

וגם: סוגיית לויזו שמתפקד נהדר בעמדה של סתיו טוריאל, ועדכוני הפציעה של השחקן הכי משמעותי בסגל מתחילת העונה. וכמובן ההכנות והחדשות לקראת המפגש נגד היריבה הגדולה מהבירה. האזנה נעימה.

