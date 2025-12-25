מכבי ר"ג הדיחה את אשדוד בגביע המדינה לנשים

תמונת חצי גמר גביע המדינה לנשים נקבעה הערב (חמישי). במוקד, מכבי רמת גן המשיכה בעונה האדירה שלה עם ניצחון חוץ באשדוד. אליצור רמלה, הפועל לב ירושלים ומכבי חיפה שמרו על הבית ועלו גם כן לארבע האחרונות במפעל.

מכבי אשדוד - מכבי רמת גן 85:68

לראשונה מאז עונת 2016/17 מכבי אשדוד לא במעמד חצי הגמר. מחזיקת הגביע תיפרד העונה מהתואר אחרי שנכנעה בביתה למכבי רמת גן, שמצידה ממשיכה את העונה החלומית שלה. החבורה של עדן ענבר התגברה על רבע ראשון פחות טוב וידעה לבצע שתי ריצות משמעותיות במהלך המשחק: ריצת 3:19 ברבע השני וריצת 3:16 ברבע השלישי והרביעי שהבטיחו ניצחון. ויקטוריה ויויאנס הובילה את המנצחות עם 20 נקודות, גילי אייזנר הייתה נהדרת עם 19 משלה. המנצחות נהנו מ-13 שלשות ב-37 אחוזים בדרך לחצי הגמר. מנגד, מכבי אשדוד קיבלה 2 נקודות בלבד מהספסל שלה וסיימה את דרכה בגביע בשלב מוקדם.

המקומיות פתחו טוב יותר את המשחק ועם דור סער וסטפני וואטס הובילו 18:25 לאחר הרבע הראשון. ברבע השני שיר תירוש (10 נקודות במחצית) וגילי אייזנר הובילו ריצת 3:19 בדרך ליתרון 38:44 במחצית. סטפני וואטס לא ויתרה כל כך מהר ושמרה את קבוצתה במשחק ברבע השלישי – 55:53 לרמת גן, 4 דקות לרבע האחרון. האורחות ידעו להעניש בכל הזדמנות ועם שתי שלשות רצופות בסוף הרבע עלו ליתרון 60:71 בסיומו. המומנטום הכחול נמשך בפתיחת הרבע האחרון והן השלימו ריצת 3:16 בתוך 3 דקות בדרך ליתרון שיא 62:81. עד לסיום המקומיות צימקו את הפער אבל לא מעבר לכך.

שיר תירוש חוגגת (צילום: עודד קרני איגוד הכדורסל)

קלעו לאשדוד: סטפני וואטס 25 נק', קסניה מלאשקה 14 נק', דור סער, מאיה זילברשלג ואלבינה רז'בה 9 נק' כ"א, סטאשה קיר 2 נק'.

קלעו לרמת גן: ויקטוריה ויויאנס 20 נק', גילי אייזנר 19 נק', אימרי תומאס 16 נק, שיר תירוש 13 נק, אליס חתוקאי 9 נק', פאולה סטאוטמן 8 נק'.

אליצור לנדקו רמלה - הפועל ראשון לציון 64:80

אליצור לנדקו רמלה העפילה הערב לחצי הגמר אחרי ניצחון ביתי משכנע על חשבון הפועל ראשון לציון. הקבוצה של טל נתן הצליחה לברוח ברבע השני אחרי רבע ראשון שקול, וידעה להגדיל את היתרון שלה ברבע השלישי בדרך לניצחון נאה. המקומיות נהנו מ-8 שלשות ב-42 אחוזים, אבל בעיקר נעזרו בהגנה שלהן בכדי להעפיל לשלב הבא. החבורה של זיו ארז לא הצליחה להציג את היכולת מהשבועות האחרונים. מאי רווח הובילה את המנצחות עם 16 נקודות, ליאור גרזון תרמה 15.

הרבע הראשון התאפיין בקצב מסחרר ואחוזי קליעה גבוהים והסתיים ב-24:26 לביתיות. אליצור רמלה נראתה טוב ברבע השני, בעיקר הגנתית, ועם ריצת 3:9 עלו ליתרון 33:41. ליאור גרזון (10 נקודות בחצי הראשון) הוסיפה שלשה והלוח הראה 39:50 לרמלה במחצית. ההגנה של אליצור רמלה המשיכה לעבוד היטב והפועל ראשון לציון קלעה 5 נקודות בלבד ב-5 הדקות הראשונות של הרבע השלישי – 44:61 לרמלה. אנסטסיה בולדירבה קלעה 4 נקודות רצופות וסגרה את הרבע השלישי ב-53:65 למארחות. לאורך הרבע האחרון הקבוצה של טל נתן ידעה לשמור על היתרון שלה בדרך למעמד חצי הגמר.

קלעו לרמלה: מאי רווח 16 נק', ליאור גרזון 15 נק', עדן רוטברג 11 נק', צ'לסי נלסון ומיקיה האריגן 10 נק' כ"א, אלני בוסנגה ואראלה גבירנטס 9 נק' כ"א.

קלעו לראשון לציון: דייזי יינג 21 נק', אנסטסיה בולדירבה 12 נק', עדן ציפל ויערה יצחקי 9 נק' כ"א, רומי אלבז 7 נק', סנז'נה בוגיצ'ביץ' 6 נק'.

מכבי הפניקס חיפה - אליצור חולון 66:85

אחרי היעדרות בת שנה, מכבי חיפה חוזרת למעמד חצי הגמר עם ניצחון ביתי מרשים על אליצור חולון. הירוקות הצליחו לברוח ברבע השני ליתרון קטן, אבל את הבריחה הגדולה עשו ברבע השלישי עם הגנה טובה ויכולת נהדרת של שאיין סלרס, שסיימה עם טריפל דאבל. הסגולות, מנגד, לא הצליחו למצוא תשובות ונכנעו.

מכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה (צילום: לילך וייס רוזנברג, איגוד הכדורסל)

שתי הקבוצות פתחו את המשחק עם אחוזי קליעה גבוהים מהשלוש, אבל הסגולות היו מדויקות יותר וסגרו את הרבע הראשון ביתרון 15:22. הרבע השני היה ירוק, כאשר במצב של 33:27 לחולון, המקומיות יצאו לריצת 5:16 בדרך ליתרון במחצית 38:43. לפני סיום החצי הראשון חולון איבדה את אומו דיאלו שנפצעה ברגלה ונאלצה לרדת מהפרקט עם סיוע של אנשי הצוות. המקומיות המשיכו את המומנטום לחצי השני והגדילו את הפער לדו ספרתי, כאשר מנגד חולון סבלה מאחוזי קליעה רעים בחצי הזה ולא הצליחה לעצור את המומנטום הירוק.

קלעו למכבי חיפה: שאיין סלרס (14 ריבאונדים, 10 אסיסטים) 24 נק', בטי מונונגה (15 ריבאונדים) 19 נק', אמליה רמביסווסקה 17 נק', לאשה פטרי 10 נק', נור כיוף 7 נק', טיה פרסלני 5 נק', נעמה הלוי 3 נק'.

קלעו לאליצור חולון: ליה בראון 24 נק', מעין כהן 15 נק', שיי קלי ושקילה ג'וזף 9 נק' כ"א, אליסה ברון 7 נק', אילה אורן 2 נק'.

הפועל לב ירושלים - בנות פתח תקווה 66:83

עונה שלישית ברציפות שהאדומות מהבירה עולות לשלב חצי גמר גביע המדינה. אחרי מחצית ראשונה שקולה, רק קבוצה אחת הופיעה למחצית השנייה. האורחות נתקעו בחצי השני על 19 נקודות ובירושלים ניצלו זאת בכדי לברוח לניצחון. זיומארה מוריסון בלטה עם 26 נקודות עבור המנצחת.

פתיחת המשחק הייתה של זיומארה מוריסון (19 נקודות בחצי הראשון) שהעניקה לאדומות יתרון מוקדם. פתח תקווה נשארה במשחק והרבע נגמר ב-21:26 לקבוצה הביתית. ספרקל טיילור החזיקה את פתח תקווה בחצי הראשון עם 17 נקודות והמשחק השקול נשמר, 47:49 לירושלים במחצית. הרבע השלישי נפתח בריצת 2:8 של הירושלמיות. גם בהמשך ירושלים הראתה עליונות ומהר מאד הפער גדל לדו ספרתי ומכאן הדרך לניצחון נסללה.

קלעו לירושלים: זיומארה מוריסון ודסטני ליטלטון 26 נק' כ"א, סוואנה ווילקינסון 14 נק', מיכאלה לזיץ', נטע מישר, הדר מור יוסף ואניה פוקס רובטין 3 נק' כ"א, ג'וי אוסיגוואי 2 נק'.

קלעו לפתח תקווה: ספרקל טיילור 25 נק', נועה וואשדי ופולין דיווקנה 7 נק' כ"א, אופיר קסטן 6 נק', בריטניה קובסוביץ 5 נק'.