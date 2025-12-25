יום חמישי, 25.12.2025 שעה 22:54
 מזרח 
85%2928-311326דטרויט פיסטונס
67%2701-284724ניו יורק ניקס
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
62%2761-283324פילדלפיה 76'
54%2941-295726טורונטו ראפטורס
54%3303-335328קליבלנד קאבלירס
52%3051-300425שיקגו בולס
50%2785-279424אורלנדו מג'יק
48%3232-321327אטלנטה הוקס
48%2954-296225מיאמי היט
38%3017-290626מילווקי באקס
35%3047-299726שארלוט הורנטס
33%2738-263524ברוקלין נטס
19%3100-284426אינדיאנה פייסרס
17%3012-271024וושינגטון וויזארדס
 מערב 
88%2574-289924אוקלהומה ת'אנדר
76%2918-314825דנבר נאגטס
74%2609-276623סן אנטוניו ספרס
69%2970-307626מינסוטה טימברוולבס
65%2595-279123יוסטון רוקטס
65%2702-267723לוס אנג'לס לייקרס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
54%2732-277924פיניקס סאנס
42%3031-297626ממפיס גריזליס
41%3143-305427דאלאס מאבריקס
38%3130-305926פורטלנד בלייזרס
36%3178-304425יוטה ג'אז
30%3312-311027ניו אורלינס פליקנס
27%3178-293026סקרמנטו קינגס
24%2858-274225לוס אנג'לס קליפרס

מרי כריסמס: 124:126 ענק לניו יורק על קליבלנד

הניקס הרעידו את הגארדן במשחק הפתיחה של חג המולד עם קאמבק מרשים וניצחון גדול על הקאבס בתום דרמה. ברנסון רקד עם 34 נק', קלארסון עזר עם 25 משלו

ג'ורדן קלארקסון בטירוף (רויטרס)
ג'ורדן קלארקסון בטירוף (רויטרס)

יש מספר ימים בשנה שמיוחדים יותר מהרגיל ב-NBA ואחד מהם זה חג המולד, עם מיטב המפגשים שיש לליגה להציע. יום המשחקים החל איך לא בגארדן, שם הניקס סיפקו ניצחון ענק עם 124:126 על קליבלנד. בהמשך, סן אנטוניו תפגוש את אוקלהומה.

ניו יורק ניקס – קליבלנד קבאלירס 124:126

הקסם של הגארדן עשה את שלו, כאשר המאחרת נקלעה לפיגור דו ספרתי לאורך רוב שלבי המשחק וברבע רביעי אדיר עם העוצמות של האולם הצליחה לצאת עם ידה על העליונה. החבורה של מייק בראון עלתה למאזן של 21 ניצחונות לצד תשעה הפסדים, וסידרה לקאבס את ההפסד ה-15 שלהם. ג’יילן ברנסון זרח תחת אור הזרוקים של היום המיוחד עם 34 נקדות, ג’ורדן קלארקסון עזר לו עם 25 משלו מהספסל ו-29 נקודות של דונובן מיצ’ל לא הספיקו בצד השני.

