"ההפסד שלהם רק הופך אותם ליותר מסוכנים"

מכבי תל אביב דרוכה לקראת המשחק הערב (שישי, 19:00) מול פרטיזן בלגרד במסגרת המחזור ה-18 של היורוליג. הצהובים כחולים יגיעו לבלגרד ארנה כשהם מחפשים להגדיל את רצף הניצחונות שלהם לחמישה, במה שאמור להיות משחק חובה עבור שני הצדדים, כאשר שחניכיו של עודד קטש יבקשו לעשות את מה שלא קרה ב-15 השנים האחרונות - להשיג ניצחון חוץ על פרטיזן בבלגרד ובמועדון בטוחים: “באים כאנדרדוג מובהק למרות רצף הניצחונות”.

שישה ניצחונות אל מול 11 הפסדים, זהו מאזנה של פרטיזן בלגרד ערב המשחק, אליו היא מגיעה לאחר שמינתה את ג'ואן פנארויה למאמן הראשי של הקבוצה, לה ניצחון אחד פחות מחניכיו של עודד קטש, שרוצים להמשיך ולטפס במעלי הטבלה, או לכל הפחות להמשיך את המומנטום בו הם נמצאים. הצהובים מצפים למשחק קשה באולם מאוד קשה, בו היו קרובים לנצח לפני כשנתיים, אז עם ווייד בולדווין ושותפיו. מכבי תל אביב כבר הובילה ב-22 הפרש בבלגרד ארנה במהלך הרבע השני, אך בסופו של דבר הפסידה את המשחק בתשע הפרש, “כולם זוכרים את המשחק”, סיפרו בסביבת הקבוצה.

“ההפסד שלהם לז”לגיריס הופך אותם ליותר מסוכנים” מבהירים במועדון. ז'לגיריס קובנה כזכור הביסה את פרטיזן במחזור הקודם ב-41 הפרש, כך שבמכבי תל אביב מצפים לכך שהקבוצה תגיע עם מוטיבציה ובנוסף על כך, הקבוצה מבלגרד הכריזה על קמרון פיין, כך שברור גם שמבחינת מה אפשר לצפות מהקבוצה תחת פנארויה, עדין לא ברור למה אפשר לצפות, אך אצל קבוצתו של קטש מאמינים שפרטיזן שווה יותר מהמאזן בו נמצאת ובכל הקשור לקהל במועדון בטוחים: “יודעים מול מה אנחנו מתמודדים”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

ג'ימי קלארק אמר לקראת המשחק: “צריך להמשיך במומנטום ולהשיג עוד ניצחון עם ביצוע תוכנית המשחק שלנו. אני חושב שהשיפור והניצחונות מגיעים עם הזמן והניסיון, שיחקנו יחד, הפסדנו יחד ולמדנו אחד את השני. התמקמנו בצורה טובה, אנחנו עושים את זה בצורה טובה יותר והניסיון שאנחנו צוברים עוזר לנו להתקדם. צריכים להישאר עקביים, ברגע שנעשה את זה יהיה טוב”.

מרסיו סנטוס הוסיף: “אנחנו יודעים שיש שם אווירה טובה עם הרבה קהל ואנרגיות אבל אנחנו גם באים עם הרבה אנרגיות. נצטרך לתת את הכי טוב שלנו, יהיה קשה לדבר ולתקשר שם, צריכים לדעת מראש מה אנחנו עושים, לעשות הגנה טובה ויהיה בסדר. החזרה הביתה משמעותית, זה עוזר מאוד כי אין הרבה טיסות, אתה משחק עם האוהדים ולצד המשפחה שלך. מבחינתנו, עם הניצחונות צוברים ביטחון”.